Data publicării: 15:27 04 Noi 2025

Laboratorul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare, dotat printr-o finanţare PNRR
Autor: Andrei Itu

medici garzi buzau Laboratorul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare, dotat printr-o finanţare PNRR / ilustrativ: Pixabay
 

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare a fost echipat cu aparatură și materiale menite să reducă riscul infecțiilor nosocomiale, printr-un proiect finanțat prin PNRR, în valoare de 3,4 milioane de lei.

"Implementarea proiectului a fost o provocare pentru ambele părţi - administraţie judeţeană şi administraţia spitalului - pentru a pune pe hârtie cele necesare unităţii medicale. Proiectul respectă în totalitate standardul recomandat de către The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing ( ECAST) pentru efectuarea şi interpretarea antibiogramelor şi antifungigramelor. Echipamentele de laborator au fost puse în funcţiune şi putem să spunem la acest moment că avem unul dintre cele mai dotate spitale din judeţ pe acest domeniu" a spus, marţi, într-o conferinţă de presă, Oana Chiorean, manager de proiect din partea Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş.

Laborator dotat cu echipamente de ultimă performanță

În context, medicul şef de laborator din cadrul Spitalul de Boli Infecţioase, Mihaela Sabău, a evidențiat că laboratorul a fost dotat cu echipamente de ultimă generaţie ce permit desfăşurarea analizelor în timp optim.

"Sunt echipamente de ultimă generaţie, adică echipamente care se utilizează în mare spitale din ţară şi străinătate sau centrele universitare. Un alt mare avantaj al acestor echipamente constă în reducerea timpului de analiză, diagnostice rapide, eficiente şi aplicarea un tratament medical adecvat. (...) Echipamentele au intrat în folosinţă şi suntem mulţumiţi de rezultate şi evoluţie", a declarat Mihaela Sabău.

Pe ce se pune accentul

Conform acesteia, se pune accentul pe reducerea medicamentaţiei cu antibiotice, iar pentru a proteja sănătatea pacientului, se asigură medicamente mai permisibile organismului.

Ea a admis că există o categorie de infecţii, respectiv tulpini, virusuri, care nu răspund la niciun tratament pe lângă cele care pot fi deja tratate.

Prin intermediul finanțării, spitalul a fost dotat cu echipamente și aparatură de laborator necesare pentru implementarea unitară a standardelor ECAST. De asemenea, au fost instalate sisteme de climatizare și purificare a aerului, dispozitive pentru dezinfecția aerului, suprafețelor și echipamentelor, precum și aparatură destinată monitorizării, trasabilității și controlului procesului de sterilizare a instrumentarului.

Ce a mai fost achiziționat

Totodată, au fost achiziționate echipamente pentru neutralizarea materialelor contaminate. Majoritatea acestor dotări au fost integrate în cadrul Departamentului de Microbiologie al Laboratorului de Analize Medicale al spitalului.

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din municipiul Baia Mare este singura unitate de profil din judeţ şi este cea mai solicitată în serviciile medicale oferite pacienţilor, notează Agerpres.

Laborator Spital de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare
dotare pnrr
