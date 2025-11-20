Sute de specialiști participă la cea de-a 33-a Conferinței Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE)

Epilepsia este una dintre problemele majore de sănătate publică atât la nivel național, cât și pe plan mondial. În cadrul celei de-a 33-a ediții a Conferinței Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE), aproximativ 500 de participanți vor lua parte, respectiv medici neurologi, neurologi pediatri, pediatri, medici de familie, asistente medicale și studenți mediciniști, mulți dintre ei membri activi ai Cercului de Neurologie și Neuropediatrie al UMF ”Carol Davila” .

”Ampla manifestare științifică se va derula în perioada 20-22 noiembrie, la hotel Novotel, sub egida EpiCARE (Rețeaua Europeană de Centre de Expertiză pentru Epilepsii Rare și Dificil de Tratat) și a UMF ”Carol Davila” și se va bucura de prezența unor mari personalități ale neurologiei și neurologiei pediatrice atât din țară, cât și din străinătate”, transmit organizatorii.

Epilepsii și alte Boli Rare, tema Conferinței Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE)

Conform acestora, tema generică a acestei ediții, Epilepsii și alte Boli Rare, reflectă esența acestei patologii: un spectru de afecțiuni rare care, cumulate, afectează aproximativ 1% din populația globului (cca 50 de milioane de oameni), în România estimându-se că numărul pacienților epileptici a depășit borna de 200.000.

”Din nefericire, un procent de 30% din numărul acestor bolnavi prezintă rezistență la tratamentul anticonvulsivant, confruntându-se cu un puternic impact psiho-social reflectat prin stigmatizare, mituri persistente și o calitate a vieții puternic afectată.

”Prin această nouă ediție, a-33-a, Conferința Societății Române împotriva Epilepsiei (SRIE) își reconfirmă statutul de reper academic în neurologia modernă, reunind specialiști de prestigiu și promovând un dialog științific de înalt nivel. Evenimentul constituie un cadru esențial pentru progresul în domeniul epileptologiei, pentru consolidarea formării interdisciplinare și pentru schimbul de expertiză între centre de excelență europene și internaționale, iar prin continuitatea și consistența sa, Conferința SRIE rămâne un pilon al comunității medicale dedicate epilepsiei, susținând tradiția, inovația și solidaritatea profesională — valori fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a practicii clinice și a cercetării în domeniu”, a declarat Prof. Univ. Dr. Dana Craiu, Președinte al Societății Române împotriva Epilepsiei.

Într-un larg schimb de expertiză, prin multiplele lucrări științifice, dezbateri cazuistice și workshop-uri dedicate conferința își propune să aducă în prim-plan soluții moderne, colaborative și multidisciplinare pentru o problemă majoră de sănătate publică cauzată la nivel global de epilepsie și alte boli rare..

Prezențe naționale și internaționale de marcă la Conferința Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE)

Prof. Eilaine Wirrell, profesor de neurologie pediatrică și epileptolog la Mayo Clinic, SUA – invitată a UMF „Carol Davila” București, va discuta tratamentul in Boala Dravet, și va susține un curs excepțional dedicat studenților UMFCD, 21 noiembrie, 08:00–09:30, axat pe semiologia crizelor epileptice cu analize video și discuții interactive, cu acces gratuit pentru studenți.

Dr. Suresh Pujar, neurolog pediatru și epileptolog la Great Ormond Street Hospital (GOSH), Londra – revine în România pentru a împărtăși experiența in Status epileptic, chirurgia epilepsiei in UK si o sesiune dedicată tranziției pacientului cu epilepsie de la serviciile pediatrice la cele pentru adulți, în dialog cu Prof. Univ. Dr. Dana Craiu și Conf. Univ. Dr. Ioana Mîndruță.

Dr. Monika Eisermann, epileptolog și neurofiziolog, cu peste 26 de ani de experiență la Spitalul Necker, Paris – invitat special în sesiunea de neurofiziologie „Să citim electroencefalograme împreună”, 20 noiembrie, transmit organizatorii.

Structura programului științific, la Conferința Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE)

Conferința include un program complex, cu sesiuni de dimineață dedicate formării și educației, respectiv sesiuni de seară pentru discuții aprofundate de caz:

Electroencefalografie – 20 noiembrie

Semiologia crizelor epileptice – 21 noiembrie

Cursuri și demonstrații video, training pentru obținerea competenței EEG.

Epilepsii cu cauze genetice, realizată în parteneriat cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică din București (moderează prof. Maria Puiu, Director General Adjunct al institutului).

Imagistica în epilepsie – „Să citim IRM împreună cu specialistul neuroimagist”, cu participarea dr. Carmen Asavoaie (Cluj-Napoca).

Secțiuni tematice:

Managementul epilepsiilor farmacorezistente

Epilepsii și alte boli rare

Chirurgia epilepsiei

Tranziția in epilepsie

Investigații in epileptologie: electroencefalografie, imagistica prin rezonanta magnetica, genetica in epilepsii

Ultima zi a Conferinței-22 noiembrie va aduce în atenție perspective noi de practică medicală, incluzând:

Inteligența Artificială în neurologie – prezentare susținută de dr. Florian Berghea

Aspecte legislative din domeniul epilepsiei și procedurile privind încadrarea în grad de handicap

Problemele de tranziție copil–adult în managementul epilepsiei

Conferința este sub auspiciile EpiCARE – Rețeaua Europeană de Centre de Expertiză pentru Epilepsii Rare și Dificil de Tratat –reunește specialiști din cel puțin trei centre de referință internaționale: Great Ormond Street Hospital (Londra), Centrul de Expertiză pentru Boli Rare Neurologice Pediatrice Obregia (București) și Spitalul Necker (Paris)”, notează organizatorii.

Deschiderea oficială va avea loc pe 20 noiembrie 2025, orele 10:20–11:00, la hotel Novotel.

Cine va vorbi la ceremonia oficială de deschidere a Conferinței Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE)

”La ceremonia oficială vor lua cuvântul:

Prof. Univ. Dr. Nicola Specchio, Președintele ILAE Europe (intervenție online)

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF „Carol Davila” București

Prof. Dr. Maria Puiu, Director General Adjunct, Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică

Prof. Univ. Dr. Eilaine Wirrell, Mayo Clinic, SUA – Președinta Comisiei Pediatrice ILAE

Dr. Eugenia Roza, Președinte YES-ILAE

Prof. Univ. Dr. Ioana Mîndruță, Coordonator Program Național Chirurgia Epilepsiei

Prof. Univ. Dr. Dana Craiu, Președinte SRIE

Ca în fiecare an, conferința se bucură de participarea numeroasă a medicilor din Republica Moldova, care împărtășesc experiența lor clinică și se alătură tradiției comunității SRIE.

Despre SRIE

Societatea Română Împotriva Epilepsiei este o asociație profesională care reunește medici din specialități diferite (neurologie, neurologie pediatrica, electrofiziologie, etc), asistenți medicali, tehnicieni având interes în îngrijirea pacienților cu epilepsie, învățământ sau cercetare în domeniul epileptologiei. Prof. Dr. Dana Craiu este medic de neurologie pediatrică, specializat în epileptologie și neurofiziologie”, conform unui comunicat.

Vezi și - Epilepsia, cea mai frecventă boală neurologică la copii. Medic: Până la 10% din populație va avea o criză în timpul vieții