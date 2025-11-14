A început Postul Crăciunului. Bilic: Greșelile pe care trebuie neapărat să le eviți

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre Postul Crăciunului și a explicat că, prin eliminarea produselor de origine animală și reducerea cantității de alimente consumate, acesta ajută organismul să se curețe, să se regenereze, să se echilibreze și să se odihnească.

VEZI ȘI: Ficatul, rol crucial în prevenția diabetului. Ce trebuie să știe toți oamenii

Greșeli care trebuie evitate în post

Mihaela Bilic a atras atenția asupra greșelilor pe care trebuie să le eviți în post. Printre acestea se numără mâncatul excesiv, consumul de produse ultraprocesate și prăjite, excesul de dulciuri și alimente bogate în sare sau grăsimi.

Potrivit medicului, postul ar trebui să includă porții moderate, alimente simple, cât mai puțin procesate, și să fie o ocazie de a experimenta senzația de foame, pentru beneficii reale asupra sănătății.

„Mâncatul excesiv: principiul de bază în post este să nu fii sătul, să mănânci cât să supraviețuiești; obiectivul nu este să te îndopi cu produsele permise (“de dulce”), ci să experimentezi senzația de foame.

Consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate: ca să fie benefic pentru sănătate, în post trebuie consumate alimente cât mai simplu preparate, cât mai puțin procesate. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este ambalat, bogat în soia și grăsimi vegetale; încercați să gătiți mâncăruri simple, din ingrediente proaspete (ciorbe, ghiveci de legume).

Excesul de dulciuri: postul religios nu interzice zahărul, care este principalul vinovat pentru creșterea stresului oxidativ din organism. Există o mulțime de dulciuri de post care ne îngrașă cu calorii goale și “ruginesc”.

Excesul de sare și de grăsime prezent în alimentele procesate, care solicită metabolismul și mecanismele de detoxifiere. Atenție, în postul religios adevărat este limitat inclusiv consumul de grăsime, zilele cu dezlegare la ulei și vin sunt la fel de rare ca și zilele cu dezlegare la pește”, a scris Mihaela Bilic.

VEZI ȘI: Este sau nu penurie de ouă în România? Explicația ministrului Florin Barbu

Obiective care trebuie atinse în post

Mihaela Bilic a explicat că printre obiectivele postului se numară creșterea consumului de alimente vegetale variate, hidratarea corespunzătoare, respectarea pauzelor alimentare de 4-5 ore și reducerea cantităților.

„Creșterea consumului de produse de origine vegetală, în special legume- cu cat mai diferite și mai colorate, cu atât mai bine; pigmenții vegetali sunt fitonutrienți cu beneficii pentru organism.

Hidratarea optimă, care înseamnă consum de apă sub diferite forme: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante, zeamă de supă/ciorbă, cafea etc.

Respectarea unor pauze alimentare de 4-5 ore între mese, perioadă în care nu trebuie să mâncăm/ronțăim nimic, ca să-i dăm organismului timp să digere și să proceseze masa anterioară. Postul înseamnă disciplină și foame, este un exercițiu psihologic, nu doar alimentar.

Redimensionarea porților și moderația vizavi de cantitatea de mâncare consumată. Produsele de post mâncate pe săturate duc rapid la îngrășat, din făinoase și grăsime organismul face rapid kilograme în plus. Dacă ții post cu adevărat, nu trebuie să te scoli de la masă cu burta plină!

Prin post dobândim o disciplină și un echilibru, ne impunem reguli și limite alimentare, redescoperim bucuria și plăcerea mâncării după o perioadă în care aceasta ne-a lipsit. Postul înseamnă stăpânire de sine acolo unde, dacă ne lăsăm dominați de instincte, nu ne mai oprim din mâncat. După o perioadă de post este minunat să mâncăm din nou DIN TOATE... dar asta nu înseamnă să mâncăm TOT!!”, a scris medicul nutriționist Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.