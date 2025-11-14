€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri A început Postul Crăciunului. Bilic: Greșelile pe care trebuie neapărat să le eviți
Data publicării: 15:58 14 Noi 2025

A început Postul Crăciunului. Bilic: Greșelile pe care trebuie neapărat să le eviți
Autor: Elena Aurel

femeie taie legume - mancare de post Greșeli pe care trebuie să le eviți în post. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @pvproductions
 

Mihaela Bilic a spus ce trebuie să mănânci în post, care sunt greșelile pe care trebuie să le eviți și care sunt obiectivele pe care trebuie să le atingi.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre Postul Crăciunului și a explicat că, prin eliminarea produselor de origine animală și reducerea cantității de alimente consumate, acesta ajută organismul să se curețe, să se regenereze, să se echilibreze și să se odihnească.

VEZI ȘI: Ficatul, rol crucial în prevenția diabetului. Ce trebuie să știe toți oamenii

Greșeli care trebuie evitate în post

Mihaela Bilic a atras atenția asupra greșelilor pe care trebuie să le eviți în post. Printre acestea se numără mâncatul excesiv, consumul de produse ultraprocesate și prăjite, excesul de dulciuri și alimente bogate în sare sau grăsimi. 

Potrivit medicului, postul ar trebui să includă porții moderate, alimente simple, cât mai puțin procesate, și să fie o ocazie de a experimenta senzația de foame, pentru beneficii reale asupra sănătății.

Mâncatul excesiv: principiul de bază în post este să nu fii sătul, să mănânci cât să supraviețuiești; obiectivul nu este să te îndopi cu produsele permise (“de dulce”), ci să experimentezi senzația de foame. 

Consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate: ca să fie benefic pentru sănătate, în post trebuie consumate alimente cât mai simplu preparate, cât mai puțin procesate. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este ambalat, bogat în soia și grăsimi vegetale; încercați să gătiți mâncăruri simple, din ingrediente proaspete (ciorbe, ghiveci de legume).

Excesul de dulciuri: postul religios nu interzice zahărul, care este principalul vinovat pentru creșterea stresului oxidativ din organism. Există o mulțime de dulciuri de post care ne îngrașă cu calorii goale și “ruginesc”. 

Excesul de sare și de grăsime prezent în alimentele procesate, care solicită metabolismul și mecanismele de detoxifiere. Atenție, în postul religios adevărat este limitat inclusiv consumul de grăsime, zilele cu dezlegare la ulei și vin sunt la fel de rare ca și zilele cu dezlegare la pește”, a scris Mihaela Bilic. 

VEZI ȘI: Este sau nu penurie de ouă în România? Explicația ministrului Florin Barbu

Obiective care trebuie atinse în post

Mihaela Bilic a explicat că printre obiectivele postului se numară creșterea consumului de alimente vegetale variate, hidratarea corespunzătoare, respectarea pauzelor alimentare de 4-5 ore și reducerea cantităților. 

Creșterea consumului de produse de origine vegetală, în special legume- cu cat mai diferite și mai colorate, cu atât mai bine; pigmenții vegetali sunt fitonutrienți cu beneficii pentru organism. 

Hidratarea optimă, care înseamnă consum de apă sub diferite forme: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante, zeamă de supă/ciorbă, cafea etc. 

Respectarea unor pauze alimentare de 4-5 ore între mese, perioadă în care nu trebuie să mâncăm/ronțăim nimic, ca să-i dăm organismului timp să digere și să proceseze masa anterioară. Postul înseamnă disciplină și foame, este un exercițiu psihologic, nu doar alimentar.

Redimensionarea porților și moderația vizavi de cantitatea de mâncare consumată. Produsele de post mâncate pe săturate duc rapid la îngrășat, din făinoase și grăsime organismul face rapid kilograme în plus. Dacă ții post cu adevărat, nu trebuie să te scoli de la masă cu burta plină!

Prin post dobândim o disciplină și un echilibru, ne impunem reguli și limite alimentare, redescoperim bucuria și plăcerea mâncării după o perioadă în care aceasta ne-a lipsit. Postul înseamnă stăpânire de sine acolo unde, dacă ne lăsăm dominați de instincte, nu ne mai oprim din mâncat. După o perioadă de post este minunat să mâncăm din nou DIN TOATE... dar asta nu înseamnă să mâncăm TOT!!”, a scris medicul nutriționist Mihaela Bilic pe pagina de Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dr- mihaela bilic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat acum 26 minute
Freud n-ar putea fi psiholog în România. Edmond Cracsner, interviu la DC News
Publicat acum 42 minute
Bulgaria a desemnat administratorul care va prelua controlul asupra activelor Lukoil
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Brad din aluminiu în locul bradului natural la Târgul de Crăciun din Baia Mare
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Beijingul anunță o descoperire uriașă. A găsit cel mai mare depozit de aur din ultimii 70 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
Publicat acum 9 ore si 7 minute
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close