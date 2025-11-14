Este sau nu penurie de ouă în România? Explicația ministrului Florin Barbu

Rafturile unor supermarketuri au rămas fără ouă, iar motivul este că producătorii români aleg să își trimită produsele în țările occidentale, unde le vând la prețuri mai avantajoase decât cele oferite de retailerii locali.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a explicat că România are un grad de autosuficiență de 120% și produce circa 5,4 milioane de ouă anual, iar până la un miliard de ouă pot merge la export.

„În momentul de față, în România nu este criză de ouă, pentru că producătorii români produc 120% grad de autosuficiență. Din investițiile pe care le-am avut la Ministerul Agriculturii în ultimii doi ani, în 2024, dar și anul acesta, ajungem la o performanță de 5,4 milioane de ouă.

Practic, peste gradul de autosuficiență, un miliard de ouă pot pleca și la export. (...)

Consiliul Concurenței poate verifica de ce producătorul român nu este pe raftul de retail din România și toate aceste lucruri ar trebui îndreptate”, a spus Florin Barbu.

Când vor găsi românii ouă în magazine

Ministrul Florin Barbu a explicat că există ouă în magazine, iar situația apărută se datorează doar unor probleme comerciale între doi retaileri și producătorii români. Aceștia au preferat să vândă în străinătate, însă ministrul a explicat că nu există o penurie de ouă în România.

„În momentul de față sunt ouă în magazine. Sunt două magazine de retail care au avut anumite probleme comerciale cu producătorii români. Bineînțeles că producătorii români, atunci când au fost delistați de pe raft, s-au dus către alte magazine din extern, dar nu putem spune că avem o penurie de ouă în România”, a spus Florin Barbu la România TV.