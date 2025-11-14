Într-un interviu la un post TV, premierul de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan, a precizat că suma propusă de mediul politic pentru pensiile magistraților, aproximativ 3.200 de euro, le asigură acestora „o bătrânețe decentă”.

Întrebat care a fost exact propunerea Guvernului României, Ilie Bolojan a detaliat calculul care ar duce la o pensie netă de aproximativ 3.200 de euro pentru magistrați.

„Dacă s-ar aplica ceea ce am propus ar fi 70% din ultimul salariu, deci ar fi aproximativ 3.500 de euro net, la care se aplică CASS-ul de 10%, care se aplică la toți cei care au pensii mai mari de 3.000 de lei, deci ar fi 3.200 de euro”, a explicat Bolojan, adăugând că este o sumă considerabilă prin care „ai oricum o bătrânețe decentă”.

Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați

În 2025, potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, vârsta de pensionare medie pentru judecători este de 52 de ani, iar pentru procurori de 55 de ani. Aceasta ar urma să crească la 65 de ani până în anul 2062.

Or, având în vedere că la 52-55 de ani, majoritatea românilor încă sunt în perioada activă a vieții, poate în cea mai productivă parte, a vorbi despre o „bătrânețe decentă“ a judecătorilor care se pensionează la această vârstă, mulți dintre ei chiar înainte, reprezintă o jignire din partea lui Ilie Bolojan.

Premierul a mai atenționat că majoritatea românilor cu vârste între 55 și 64 de ani nu mai sunt în câmpul muncii, fapt ce trebuie corectat deoarece țara noastră este pe penultimul loc în Europa „ca număr de locuitori din populația activă implicați în economie”.

„Vârsta de pensionare prea rapidă nu mai poate fi suportată. Aceasta este o realitate pe care nu o putem contesta. Astăzi în România, românii care au între 55 de ani și 64 de ani, cei care ar trebui să fie într-o proporție importantă în activitate economică, doar 53% dintre ei sunt prinși într-o activitate economică.

Țara noastră este pe penultimul loc din Europa ca număr de locuitori din populația activă implicați în economie. Doar Italia este în spatele nostru”, a comunicat premierul.