Sorin Grindeanu, noi declarații despre relația cu Ilie Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a revenit cu noi declarații despre relația sa cu premierul Ilie Bolojan, la câteva luni după ce a spus că el și liderul PNL „nu sunt prieteni”.

Șeful social-democraților a caracterizat, miercuri seară, relația cu președintele PNL că fiind una „de lucru". El a declarat că amândoi pot contribui la îmbunătățirea relației, întrucât „nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon”.

„Cred că amândoi putem să contribuim la îmbunătățirea relației. Nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon. E loc de mai bine la amândoi”, a spus Grindeanu.

Grindeanu despre relația cu Bolojan: „Stăm și la o cafea sau la un ceai, mai mâncăm și câteodată”

„De lucru, cum ați spus și dumneavoastră, de lucru. Toate din aceste lucruri enumerate de dumneavoastră. Și vorbim la telefon și ne întâlnim și stăm și la o cafea sau la un ceai, mai mâncăm și câteodată”, a spus Sorin Grindeanu, miercuri, într-un interviu acordat site-ului „știrileprotv.ro” și citat de Agerpres.

Întrebat dacă a luat masa în oraș cu Ilie Bolojan, a răspuns: „Nu, nu. Ori la Guvern - că, să știți, chelnerii sunt în continuare acolo -, ori la Parlament”.

Subiecte abordate de cei doi lideri în discuții

Grindeanu a adăugat că nu are discuții cu Bolojan despre anumite reacții vehemente ale unor colegi social-democrați la adresa sa, cum ar fi cele exprimate de liderul social-democrat Lia Olguța Vasilescu.

„Nu avem discuții de acest tip, nici eu nu-l întreb de excesele unor membri PNL. Lucrurile se întâmplă în ambele direcții, nu în una singură", a mai declarat Grindeanu.

