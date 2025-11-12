€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Politica Sorin Grindeanu, noi declarații despre relația cu Ilie Bolojan
Data publicării: 21:13 12 Noi 2025

Sorin Grindeanu, noi declarații despre relația cu Ilie Bolojan
Autor: Iulia Horovei

bolojan grindeanu fritz Premierul Ilie Bolojan (stânga), președintele PSD, Sorin Grindeanu (dreapta). În plan îndepărtat, președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a descris din nou relația cu premierul Ilie Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a revenit cu noi declarații despre relația sa cu premierul Ilie Bolojan, la câteva luni după ce a spus că el și liderul PNL „nu sunt prieteni”.

Șeful social-democraților a caracterizat, miercuri seară, relația cu președintele PNL că fiind una „de lucru". El a declarat că amândoi pot contribui la îmbunătățirea relației, întrucât „nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon”.

„Cred că amândoi putem să contribuim la îmbunătățirea relației. Nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon. E loc de mai bine la amândoi”, a spus Grindeanu.

Citește și: Grindeanu, răspuns pentru Bolojan după ce premierul a trimis PSD să facă Guvern cu AUR

Grindeanu despre relația cu Bolojan: „Stăm și la o cafea sau la un ceai, mai mâncăm și câteodată”

„De lucru, cum ați spus și dumneavoastră, de lucru. Toate din aceste lucruri enumerate de dumneavoastră. Și vorbim la telefon și ne întâlnim și stăm și la o cafea sau la un ceai, mai mâncăm și câteodată”, a spus Sorin Grindeanu, miercuri, într-un interviu acordat site-ului „știrileprotv.ro” și citat de Agerpres.

Întrebat dacă a luat masa în oraș cu Ilie Bolojan, a răspuns: „Nu, nu. Ori la Guvern - că, să știți, chelnerii sunt în continuare acolo -, ori la Parlament”.

Subiecte abordate de cei doi lideri în discuții

Grindeanu a adăugat că nu are discuții cu Bolojan despre anumite reacții vehemente ale unor colegi social-democrați la adresa sa, cum ar fi cele exprimate de liderul social-democrat Lia Olguța Vasilescu.

„Nu avem discuții de acest tip, nici eu nu-l întreb de excesele unor membri PNL. Lucrurile se întâmplă în ambele direcții, nu în una singură", a mai declarat Grindeanu.

Citește și: Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan: Dacă va face asta, atunci trebuie să plece acasă!

Citește și: Grindeanu a numit motivul pentru scăderea PSD în sondaje: Vom corecta acest lucru

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
ilie bolojan
coalitie
pnl
psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Premierul Starmer evită confruntarea cu Trump în scandalul BBC, dar promite un lucru
Publicat acum 18 minute
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat acum 33 minute
Lucruri mai puțin știute despre Regina Maria a României. Stelian Tănase: Avea impresia că are talent la scris, dar nu avea
Publicat acum 41 minute
Cod Galben de ceață în trei județe din sudul țării
Publicat acum 51 minute
Demararea procedurii de achiziție în programul "Tanc principal de luptă", aprobat prealabil de Parlament
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close