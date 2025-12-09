Nicușor Dan se opune plecării Dianei Buzoianu de la Mediu în criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Nu văd niciun motiv să plece”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan trei solicitări de restructurare în zona de mediu, printre care și demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR).

Președintele Nicușor Dan, aflat în vizită oficială în Franța, a fost chestionat de jurnaliști, despre posibilitatea ieșirii PSD de la guvernare, dar și despre presiunile de demisie / demitere a ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Ce spune președintele Nicușor Dan despre o demisie / demitere a Dianei Buzoianu

”Bineînțeles că printre așteptările pe care oamenii le au față de politicienii din funcții de conducere sunt și tipul acesta de declarații, unde pe anumite situații administrative se cer demisii. Dar trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții interne care răzbat la dvs. și acțiune politică. În momentul acesta, în planul actului politic, nu văd vreun motiv să nu funcționeze coaliția sau să plece vreun ministru.”, a spus Nicușor Dan.

Grindeanu spune că ”nu se poate să nu existe responsabil” în criza apei din Prahova și Dâmbovița



Președintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat public despre responsabilitățile în gestionarea crizei apei. El a zis că trebuie să existe vinovați și că, în opinia PSD, responsabilitatea ar trebui asumată de conducerea Apelor Române. În acest context, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă vede posibilă rămânerea USR la guvernare și ce răspuns ar trebui să dea ministrul Diana Buzoianu.

Nicușor Dan nu pare că vrea ca Diana Buzoianu să plece de la Mediu sau să se rupă coaliția

Președintele Nicușor Dan a părut că evită ”să pună gaz pe foc” în acest conflict și a solicitat distincție între politică și administrație.

”Sunt declarații politice, discuții interne care ajung la dumneavoastră, dar în acest moment nu există un motiv politic real pentru ca vreun ministru să plece sau pentru ca această coaliție să se rupă.”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

