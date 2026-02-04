Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, în prima vizită în județul Dâmbovița

"În cadrul întâlnirii, am prezentat oportunitățile județului Dâmbovița, proiectele în derulare și deschiderea administrației județene către parteneriate internaționale.

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor de cooperare româno-britanice și identificarea unor direcții concrete de colaborare, atât în plan instituțional, cât și în domeniul economic și cultural.

Vizita a continuat la două dintre cele mai importante obiective istorice ale județului: Curtea Domnească din Târgoviște și Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene - Fosta Școală de Cavalerie. Am subliniat importanța conservării, restaurării și promovării patrimoniului cultural din #Dâmbovița.

Un moment important al zilei l-a reprezentat întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, un veritabil ambasador al județului Dâmbovița și al României, prin echilibrul, prestigiul și contribuția sa constantă la promovarea valorilor noastre culturale și spirituale.

Colaborarea și sprijinul reciproc transformă ideile în proiecte concrete cu impact real pentru comunitățile noastre", a ținut să precizeze liderul PSD Dâmbovița.