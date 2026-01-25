Corneliu Ștefan: Centura Orașelor Pucioasa și Fieni intră în linie dreaptă

"Următorii pași vizează finalizarea proiectului tehnic, obținerea Autorizației de Construire și începerea lucrărilor.

Vă reamintesc, este vorba despre primul drum cu patru benzi construit în județul Dâmbovița, cu o lungime de 12,68 km, iar valoarea totală a proiectului se ridică la 686.000.000 lei.

Noua centură va schimba în totalitate circulația în Pucioasa și Fieni, eliminând traficul greu din orașe, reducând aglomerația, sporind siguranța rutieră și încurajând investițiile în județul nostru", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.