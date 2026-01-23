Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol

Pe măsură ce motorul tradițional franco-german al Europei se clatină, cancelarul german Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să facă echipă cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, în calitate de partener în conducerea Uniunii Europene, scrie Politico.

Cei doi urmează să se întâlnească vineri la un summit în opulenta Villa Doria Pamphilj din Roma, pentru a-și consolida alianța. Amândoi sunt atlantiști de dreapta și amândoi doresc să calmeze tensiunile cu președintele american Donald Trump. În plus, amândoi au frustrările lor față de președintele francez Emmanuel Macron.

Dacă anii trecuți, Germania s-ar fi îndreptat în mod tradițional către Franța în momente decisive pentru a trasa planuri pentru UE, în prezent, Friedrich Merz se aliniază acum cu Meloni în încercarea sa de a promova prioritățile europene de bază în domeniul comerțului și industriei.

În parte, atracția lui Merz către Meloni este determinată de supărarea față de Franța. Berlinul este iritat de faptul că Parisul a încercat să submineze acordul comercial istoric Mercosur cu America de Sud, pe care germanii l-au dorit de mult timp pentru a promova exporturile industriale. Germania ia în considerare, de asemenea, retragerea dintr-un program comun de avioane de vânătoare în valoare de 100 de miliarde de euro din cauza disputelor cu francezii.

În timpul summitului de vineri, Merz și Meloni sunt așteptați să semneze un acord de cooperare în domeniul apărării, potrivit diplomaților implicați. Nu este clar ce înseamnă acest lucru, dar Rheinmetall din Germania și Leonardo din Italia au deja o societate mixtă pentru a construi tancuri și alte vehicule militare. În total, la întâlniri vor participa 21 de miniștri de rang înalt din cele două țări, care sunt așteptați să încheie aproximativ 10 acorduri, potrivit guvernului italian.

Poate cel mai ambițios aspect este că Italia și Germania își unesc forțele pentru a elabora un nou plan de a revigora industria UE și de a extinde exporturile într-un document de poziție comun pentru summitul Consiliului European din 12 februarie. Italia și Germania se autointitulează „cele două națiuni industriale principale din Europa” și au condamnat întârzierile acordului Mercosur.

Foto: Agerpres

Chimie bună între cei doi lideri

Oficialii de la Berlin se entuziasmează acum în privat de cooperarea tot mai mare cu Meloni, descriind relația cu Roma ca fiind dependentă.

„Italia este de încredere”, a spus un oficial guvernamental de rang înalt german sub protecția anonimatului. Nu în aceiași termeni a fost catalogată relația cu Franța în ultimii ani.

„Franța este mai verbală, dar Italia este mult mai pragmatică”, a spus Axel Schäfer, un parlamentar de rang înalt din Partidul Social Democrat din Germania, concentrat de mult timp pe relațiile germano-italiene.

Un oficial italian a lăudat, de asemenea, „chimia bună” dintre Friedrich Merz și Giorgia Meloni, personal. Aceasta contrastează puternic cu relațiile notoriu tensionate dintre Meloni și Macron, care s-au ciocnit frecvent.

În timpul vizitei sale inaugurale la Roma în calitate de cancelar, anul trecut, Merz a declarat că există „un acord practic complet între cele două țări ale noastre cu privire la toate problemele de politică europeană”.

Meloni a răspuns în aceeași notă: „Este pur și simplu imposibil să punem la îndoială relațiile dintre Italia și Germania”.