Donald Trump dezvăluie mesaje primite de la Emmanuel Macron și pune presiune pe Franța cu tarife de 200%

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, i-a transmis omologului său american Donald Trump că ar putea organiza o reuniune G7 la Paris joi după-amiază şi a spus că nu înţelege ce "face Trump în Groenlanda", conform unei capturi de ecran a mesajelor pe care Trump le-a postat pe Truth Social şi despre care a spus că "reprezintă o notă de la Macron", relatează marţi Reuters.

Conform mesajelor, Macron i-a spus preşedintelui american că îi poate invita pe ucraineni, danezi, sirieni şi ruşi să participe pe marginea reuniunii şi l-a invitat, de asemenea, pe Trump să ia cina cu el la Paris joi.

Mesajul publicat de Trump și lipsa unui răspuns oficial

Răspunsurile lui Trump, dacă există, nu au fost incluse în captura de ecran postată de acesta. Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

"Prietene, suntem complet de acord în privinţa Siriei. Putem face lucruri măreţe în Iran. Nu înţeleg ce faci în Groenlanda", a spus preşedintele francez în mesajul său.

"Pot organiza o reuniune G7 la Paris joi după-amiază, după Davos", în Elveţia, acolo unde se va afla Trump, miercuri, a sugerat Emmanuel Macron. "Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii şi ruşii în marginea" reuniunii, a adăugat el.

"Hai să luăm cina împreună la Paris joi, înainte să te întorci în Statele Unite", a continuat preşedintele francez, semnându-şi mesajul "Emmanuel".

Anturajul lui Macron a confirmat că "mesajul privat" trimis de preşedintele francez către Donald Trump este autentic. AFP notează în plus că oferta lui Macron de a invita "ruşii pe marginea" summitului G7 este o premieră în aproape patru ani de război în Ucraina.

Groenlanda, linie roșie pentru Paris

Totodată, potrivit anturajului său, acest mesaj "demonstrează că preşedintele francez apără aceeaşi linie şi în public şi în privat".

"În privinţa Groenlandei, respectul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a statelor este non-negociabil, iar angajamentul nostru ca aliat al NATO faţă de securitatea în regiunea arctică rămâne neschimbat", a explicat aceeaşi sursă, citată de AFP.

Summit UE de urgență pe fondul amenințărilor comerciale

Liderii UE se vor reuni joi seară la Bruxelles pentru un summit de urgenţă, în urma ameninţărilor lui Trump de a impune noi tarife mai multor ţări ale UE, din cauza cererii sale de a achiziţiona Groenlanda, aminteşte Reuters.

"De asemenea, suntem hotărâţi să facem din preşedinţia noastră G7 din acest an un moment productiv pentru a contribui la dialog şi cooperare", a adăugat sursa.

"În Siria, colaborăm cu americanii în slujba unităţii şi integrităţii teritoriale a Siriei şi respectarea armistiţiului, rămânând în acelaşi timp loiali aliaţilor noştri în lupta împotriva ISIS", potrivit anturajului preşedintelui francez.

"În Iran, cerem ca autorităţile iraniene să respecte libertăţile fundamentale şi suntem alături de cei care le apără", a continuat sursa citată.

Trump amenință cu tarife de 200% pentru vinurile și șampania franceză

Separat, Trump a ameninţat luni că va impune tarife de 200% pentru vinurile şi şampania franceze, ca răspuns la refuzul omologului său, Emmanuel Macron, de a se alătura "Consiliului pentru Pace".

Anturajul lui Emmanuel Macron a declarat luni pentru AFP că Franţa "nu intenţionează să răspundă favorabil" în această etapă la invitaţia de a se alătura unui "Consiliu pentru Pace".

"Voi impune tarife de 200% pentru vinurile şi şampania sa. Şi (Macron) va adera (la Consiliul pentru Pace - n.r.). Dar nu este obligat să adere", a declarat Trump reporterilor, în Florida.

În replică, ministrul agriculturii francez, Annie Genevard, a denunţat utilizarea "şantajului" de către preşedintele american, calificând ameninţările cu noi tarife drept "inacceptabile" şi "ineficiente".

"Aceasta este o ameninţare inacceptabilă în acest stadiu, de o brutalitate fără precedent şi, evident, nu poate rămâne fără răspuns, nu doar din partea Franţei, ci din partea întregii Uniuni Europene", a declarat Genevard la TF1. "Această ameninţare vizează un sector specific, şi anume viticultura, care se confruntă deja cu dificultăţi şi este o emblemă a agriculturii franceze", a adăugat ea.

"Este o declaraţie ostilă faţă de Franţa" şi "o ameninţare care urmăreşte să-i facă pe europeni să capituleze", a continuat ministrul francez.

Pentru Genevard, declaraţiile lui Trump sunt "de două ori şocante", o dată din cauza "amplorii ameninţării", deoarece propune tarife de 200% care ar afecta grav producţia puternic dependentă de exporturi şi, în al doilea rând, "sunt şocante pentru că sunt brutale".

"Este pentru a ne supune, este într-o oarecare măsură un instrument de şantaj", a adăugat ea, înainte de a insista asupra naturii "extravagante" a declaraţiei lui Trump, în condiţiile în care "americanii au şi ei interesul să acceseze o piaţă de 500 de milioane de prieteni", o aluzie la piaţa europeană.

În orice caz, ministrul francez a dorit să pară precaută în privinţa reacţiei şi a considerat că "o astfel de escaladare nu poate fi permisă să continue".