Franța confiscă un petrolier rusesc în Marea Mediterană. Navă suspectată că face parte din flota „fantomă” rusă

Autoritățile maritime franceze au interceptat, joi, 22 ianuarie, un petrolier în Marea Mediterană, care venea din Rusia, într-o misiune care vizează flota „fantomă” rusească aflată sub sancțiuni, potrivit oficialilor.

Franța afirmă că nava Grinch este suspectată că operează sub pavilion fals.

Marina franceză escortează nava în port pentru verificări suplimentare, se arată în comunicat.

Macron anunță interceptarea navei „fantomă” din Rusia

„Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea eficientă a sancțiunilor”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-o postare pe rețelele de socializare, joi, cu referire la acțiunile întreprinse de autorități. Acesta a atașat o fotografie cu un elicopter francez plutind deasupra unei nave.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

„Activitățile 'flotei din umbră' contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a adăugat Macron.

Misiunea franceză a fost efectuată împreună cu Marea Britanie, care a adunat și a împărtășit informații care au permis interceptarea navei, potrivit unor oficiali militari francezi care au vorbit sub condiția anonimatului, noteză euronews.

Nava arbora sub pavilion fals din insulele Comore, situate în largul Africii de Est, iar echipajul său este indian, au declarat oficialii.

Flota din umbră a Rusiei este formată din petroliere învechite, adesea înregistrate sub pavilioane alese pentru legislația laxă din țări precum Comore sau Panama, folosite pentru a ocoli sancțiunile occidentale, transportând petrol rusesc cu transponderele oprite pentru a evita detectarea.

Utilizarea acestor nave de către Rusia a ridicat îngrijorări legate de mediu cu privire la accidente, având în vedere vârsta lor și acoperirea incertă a asigurărilor.