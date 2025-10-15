Ungaria, pion tehnologic în NATO? Rheinmetall amplifică producția și dezvoltarea locală

Nu mai este vorba doar despre achiziții, ci despre o dezvoltare robustă și integrată a capacităților locale, susținută de giganți din industria de armament. Anunțul recent al Rheinmetall Hungary Zrt. privind extinderea masivă a centrelor de dezvoltare și inginerie din Zalaegerszeg nu este un simplu comunicat de presă, ci o bornă care marchează ambiția Budapestei de a deveni un pol regional de excelență în tehnologia militară.

Proiectul, susținut cu un sprijin consistent de 1,4 milioane de euro din partea Agenției Ungare de Promovare a Investițiilor (HIPA), depășește sfera producției. Obiectivul primordial este consolidarea expertizei locale în dezvoltarea vehiculelor militare și integrarea și mai puternică a unității de la Zalaegerszeg în rețeaua internațională a concernului german Rheinmetall.

Aici, unde încă din 2024 a început producția în serie a vehiculului de luptă blindat Lynx KF41, Ungaria fiind prima țară NATO și UE care l-a adoptat, se va pune acum accentul pe inovație.

Extinderea presupune crearea a circa 80 de noi locuri de muncă pentru ingineri înalt calificați, care vor lucra direct la perfecționarea sistemelor de ultimă generație, inclusiv Lynx KF41 și tancul principal de luptă Panther KF51.

După cum a explicat Paul Walf, CEO al Rheinmetall Hungary Zrt., colaborarea cu grupul mamă și sprijinul guvernamental vor mări „semnificativ capacitățile și capabilitățile, permițându-ne să creștem contribuția Ungariei la unele dintre cele mai recente evoluții din tehnologia de apărare”. Este o declarație care plasează expertiza maghiară la masa deciziilor tehnologice de vârf.

„Zrinyi 2026”: O viziune națională cu implicații regionale

Prezența la ceremonie a ministrului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, Peter Szijjarto, a subliniat greutatea politică a acestei mișcări. Szijjarto a salutat investiția ca pe un pas concret în atingerea obiectivului din programul „Zrinyi 2026”, care vizează dotarea forțelor armate cu echipamente moderne, fabricate pe plan intern ori de câte ori este posibil.

Această abordare nu înseamnă doar autosuficiență. Prin transferul de cunoștințe - de precizat că sudorii maghiari au fost instruiți timp de șase luni în Germania pentru a cunoaște procesul complex de sudare a șasiurilor de tanc - și prin dezvoltarea celei mai moderne facilități de producție de tancuri din lume, așa cum o descrie Paul Walf, Ungaria nu doar își modernizează propria armată, ci devine, implicit, un centru de producție și dezvoltare de referință în flancul estic al NATO și UE.

,,Revigorarea industriei maghiare de apărare

Vehiculele produse la Zalaegerszeg, cum este cazul IFV-ului Lynx, cu o durată de exploatare estimată la 40 de ani, nu sunt simple produse asamblate, ci rezultatul unei combinații de expertiză internațională și know-how local dezvoltat de la zero.

Așa cum spunea Locotenentul General Ferenc Kajari, obiectivul nu a fost doar achiziția de vehicule noi, ci și „dezvoltarea sau revigorarea industriei maghiare de apărare”.

Investiția Rheinmetall nu este singulară, ci parte a unei strategii de creștere care transformă Ungaria dintr-un simplu beneficiar, într-un furnizor activ de tehnologie militară avansată în regiune.

Această evoluție a industriei ungare de apărarerep rezintă o mutare strategică majoră care va redefini, în următorii ani, echilibrul de forțe și de capabilități tehnologice pe piața europeană de apărare.