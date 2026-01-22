Cât costă ochelarii lui Emmanuel Macron purtați la Davos

Ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos au stârnit rapid interesul publicului și s-au viralizat online. Au fost asociați de internauți cu estetica filmului „Top Gun”.

Accesoriul nu a trecut neobservat nici de Donald Trump, care l-a ironizat, și a declanșat un adevărat val de meme-uri pe rețelele sociale.

Reacțiile au fost împărțite. Unii internauți i-au apreciat stilul curajos, în timp ce alții l-au considerat excesiv de teatral, iar o parte au speculat chiar asupra stării sale de sănătate.

Ulterior, biroul de presă al președintelui francez Emmanuel Macron a explicat că purtarea ochelarilor de soare în interior a fost o măsură medicală, menită să-i protejeze ochii după spargerea unui vas de sânge la nivelul unuia dintre ei.

Cât au costat ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos

Grupul italian iVision Tech, care deține brandul francez Henry Jullien, a confirmat că ochelarii purtați de Emmanuel Macron sunt modelul Pacific S 01, disponibil pe site-ul oficial la prețul de 659 de euro.



Potrivit reprezentanților companiei, ochelarii i-au fost trimiși inițial președintelui francez ca dar, însă acesta a ținut să îi achite și a verificat ca produsul să fie realizat în Franța.



Expunerea mediatică s-a reflectat și în plan financiar: Titlurile iVision Tech, tranzacționate la Bursa de la Milano, au înregistrat o creștere de aproape 6% miercuri.

