Cât costă ochelarii lui Emmanuel Macron purtați la Davos

Emmanuel Macron a făcut furori la Davos cu ochelarii săi de soare.
Ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos au stârnit rapid interesul publicului și s-au viralizat online. Au fost asociați de internauți cu estetica filmului „Top Gun”.
Accesoriul nu a trecut neobservat nici de Donald Trump, care l-a ironizat, și a declanșat un adevărat val de meme-uri pe rețelele sociale.
Reacțiile au fost împărțite. Unii internauți i-au apreciat stilul curajos, în timp ce alții l-au considerat excesiv de teatral, iar o parte au speculat chiar asupra stării sale de sănătate.
Ulterior, biroul de presă al președintelui francez Emmanuel Macron a explicat că purtarea ochelarilor de soare în interior a fost o măsură medicală, menită să-i protejeze ochii după spargerea unui vas de sânge la nivelul unuia dintre ei.
Grupul italian iVision Tech, care deține brandul francez Henry Jullien, a confirmat că ochelarii purtați de Emmanuel Macron sunt modelul Pacific S 01, disponibil pe site-ul oficial la prețul de 659 de euro.
Potrivit reprezentanților companiei, ochelarii i-au fost trimiși inițial președintelui francez ca dar, însă acesta a ținut să îi achite și a verificat ca produsul să fie realizat în Franța.
Expunerea mediatică s-a reflectat și în plan financiar: Titlurile iVision Tech, tranzacționate la Bursa de la Milano, au înregistrat o creștere de aproape 6% miercuri.
de Val Vâlcu