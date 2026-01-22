€ 5.0961
Cât costă ochelarii lui Emmanuel Macron purtați la Davos
Data publicării: 08:42 22 Ian 2026

Cât costă ochelarii lui Emmanuel Macron purtați la Davos
Autor: Anca Murgoci

emmanuel macron ochelari Macron / Agerpres

Emmanuel Macron a făcut furori la Davos cu ochelarii săi de soare.

Ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos au stârnit rapid interesul publicului și s-au viralizat online. Au fost asociați de internauți cu estetica filmului „Top Gun”.

Accesoriul nu a trecut neobservat nici de Donald Trump, care l-a ironizat, și a declanșat un adevărat val de meme-uri pe rețelele sociale.

Reacțiile au fost împărțite. Unii internauți i-au apreciat stilul curajos, în timp ce alții l-au considerat excesiv de teatral, iar o parte au speculat chiar asupra stării sale de sănătate.

Ulterior, biroul de presă al președintelui francez Emmanuel Macron a explicat că purtarea ochelarilor de soare în interior a fost o măsură medicală, menită să-i protejeze ochii după spargerea unui vas de sânge la nivelul unuia dintre ei.

Cât au costat ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos

Grupul italian iVision Tech, care deține brandul francez Henry Jullien, a confirmat că ochelarii purtați de Emmanuel Macron sunt modelul Pacific S 01, disponibil pe site-ul oficial la prețul de 659 de euro.


Potrivit reprezentanților companiei, ochelarii i-au fost trimiși inițial președintelui francez ca dar, însă acesta a ținut să îi achite și a verificat ca produsul să fie realizat în Franța.


Expunerea mediatică s-a reflectat și în plan financiar: Titlurile iVision Tech, tranzacționate la Bursa de la Milano, au înregistrat o creștere de aproape 6% miercuri.

VEZI ȘI: Davos 2026: Trump se întâlnește astăzi cu Volodimir Zelenski / Ultimele informații despre problema Groenlandei și protecția Arcticii 

emmanuel macron

emmanuel macron
davos
