DCNews Stiri Davos 2026: Trump se întâlnește astăzi cu Volodimir Zelenski / Ultimele informații despre problema Groenlandei și protecția Arcticii
Data publicării: 08:15 22 Ian 2026

Davos 2026: Trump se întâlnește astăzi cu Volodimir Zelenski / Ultimele informații despre problema Groenlandei și protecția Arcticii
Autor: Ioan-Radu Gava

forumul economic mondial de la davos 2026 Foto: Agerpres

Forumul Economic Mondial de la Davos se desfășoară în perioada 19 - 23 ianuarie 2026.

Urmărește aici, în timp real, cele mai noi informații de la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos.

_______

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, urmează să aibă astăzi cu omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Întrevederea dintre cei doi este programată după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza.

_______

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul discuţiilor de miercuri despre Groenlanda cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, Allison Hart, relatează Reuters și Agerpres.

"Secretarul general nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul întâlnirii sale de la Davos cu preşedintele" SUA, a spus Hart.

Ea nu a furnizat nicio informaţie suplimentară.

CITEȘTE ȘI                -               Davos 2026: Liderii lumii, față în față cu Donald Trump. Update: Mesajul președintelui Statelor Unite ale Americii / video

Anterior, Mark Rutte a declarat pentru postul american de televiziune Fox News că problema suveranităţii Groenlandei nu a fost abordată în timpul discuţiilor sale cu Donald Trump.

Întrebat dacă Groenlanda va rămâne sub suveranitatea daneză în cadrul viitorului acord, el a răspuns că problema "nu a fost abordată în cursul acestor discuţii cu preşedintele american".

"El este concentrat pe ceea ce trebuie să facem pentru a proteja această imensă regiune arctică, unde au loc schimbări, unde chinezii şi ruşii sunt din ce în ce mai activi", a adăugat Rutte.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

davos
donald trump
volodimir zelenski
forumul economic mondial
