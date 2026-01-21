Davos 2026: Liderii lumii, față în față cu Donald Trump / Delegația României s-a întâlnit cu premierul Republicii Moldova / video

Urmărește aici, în timp real, cele mai noi informații de la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos.



Europenii ar trebui să evite o "reacţie impulsivă de furie" şi să asculte argumentele preşedintelui american Donald Trump la Davos cu privire la o posibilă achiziţie a Groenlandei, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, relatează AFP şi Reuters.

"Le voi spune tuturor: inspiraţi adânc. Să nu aveţi acea reacţie impulsivă de furie pe care am văzut-o sau acea amărăciune", le-a declarat Bessent jurnaliştilor, cu câteva ore înainte de sosirea programată a lui Trump la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial din Elveţia.

"De ce nu se aşează şi nu aşteaptă să sosească preşedintele Trump, să-i asculte argumentele?", a întrebat el.

Bessent a considerat criticile aduse administraţiei americane marţi, la Davos, de către preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi de către preşedintele francez Emmanuel Macron drept "incendiare".

"Preferăm respectul în locul bătăuşilor (...), statul de drept în locul brutalităţii", a declarat preşedintele francez, în timp ce şefa executivului european a afirmat că UE va fi "de neclintit" în faţa cerinţelor americane.

"Dacă asta e tot ce are de făcut preşedintele Macron cât timp bugetul francez este făcut praf, i-aş sugera să se concentreze pe alte lucruri pentru poporul francez", a spus Bessent.

"Le cerem aliaţilor noştri să înţeleagă că Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite", a reiterat secretarul Trezoreriei.

Privind în urmă, el a amintit că Danemarca a cedat Insulele Virgine Statelor Unite în 1917, argumentând că Copenhaga "a înţeles la vremea respectivă importanţa din punct de vedere al securităţii" acestei cesiuni, în mijlocul Primului Război Mondial.

Potrivit lui Bessent, Trump va ajunge la Davos "cu aproximativ trei ore întârziere" din cauza unei probleme cu primul avion care trebuia să-l ducă în Elveţia.

"Cred că preşedintele Trump va întârzia cu aproximativ trei ore", a declarat Bessent.

Prima aeronavă care îl transporta pe preşedintele american a trebuit să se întoarcă din cauza unei probleme tehnice. Trump a reuşit în cele din urmă să decoleze cu aproximativ două ore şi jumătate întârziere, la bordul altei aeronave.

În altă ordine de idei, Bessent a mai spus că prioritatea SUA la preşedinţia G20, grupul celor mai industrializate ţări, va fi creşterea economică.

"Pe măsură ce preluăm conducerea G20, agenda noastră este una pe care o dorim nu doar pentru noi înşine, ci pentru toţi aliaţii noştri: creşte, drăguţă, creşte" (grow, baby, grow - în original, o parafrază a unui slogan al lui Trump, "drill, baby, drill", în traducere "forează, drăguţă, forează"), a mai afirmat el pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos.

Preşedintele american Donald Trump a zburat miercuri pentru a doua oară spre Forumul Economic Mondial de la Davos, după ce primul avion a trebuit să se întoarcă din cauza unei probleme tehnice, relatează AFP.

Trump a decolat de la baza aeriană Andrews, lângă Washington, la bordul unei a doua aeronave, după ce avionul Air Force One, care îl transporta iniţial, a fost forţat să aterizeze după aproximativ 90 de minute de zbor din cauza unei "probleme electrice minore", conform Casei Albe.

A doua decolare a avut loc la scurt timp după miezul nopţii (05:00 GMT), cu aproximativ două ore şi jumătate întârziere.

El este aşteptat miercuri la Davos pentru o întâlnire faţă în faţă cu liderii europeni, în contextul în care dorinţa sa de a anexa Groenlanda ameninţă să distrugă alianţa transatlantică.

Delegația României la Davos, întâlnire cu premierul Republicii Moldova

Relaţia dintre Republica Moldova şi România nu doar că rezistă în timp şi este bazată pe o prietenie strânsă şi valori comune, dar se întăreşte tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună, a declarat prim-ministrul moldovean, Alexandru Munteanu, la întrevederea cu reprezentanţii delegaţiei române la Forumul Economic Mondial de la Davos, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, şi ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, informează miercuri guvernul de la Chişinău într-un comunicat de presă.

Munteanu le-a mulţumit membrilor Guvernului României pentru solidaritatea şi prietenia dintre cele două ţări şi pentru sprijinul constant pe calea către integrare europeană a Republicii Moldova.

Totodată, a fost evidenţiat faptul că, anul trecut, România a fost principalul partener comercial şi investiţional al Republicii Moldova. Schimburile comerciale bilaterale au depăşit trei miliarde de euro, iar investiţiile româneşti în Republica Moldova au ajuns la aproximativ 35 de milioane de euro.

"Construim punţi de legătură care depăşesc frontierele geografice. De la energie la infrastructura rutieră, educaţie, sănătate şi cultură, avem planuri ambiţioase şi proiecte comune majore care ne aduc mai aproape de aderarea la UE şi îmbunătăţesc viaţa tuturor cetăţenilor", a declarat şeful executivului de la Chişinău.