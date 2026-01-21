Alex Soros prezintă adevărata vedetă a Forumului Economic de la Davos: Mă bucur că îi critică pe liderii mondiali / foto în articol

Alexander Soros, fiul magnatului american George Soros, și-a făcut apariția la Forumul Economic Mondial de la Davos și a postat o fotografie alături de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

„Mă bucur să stau de vorbă cu adevărata vedetă a Forumului Economic Mondial din 2026, prietenul meu Gavin Newsom.

Mă bucur că este aici și îi critică pe liderii mondiali deoarece cred că abordarea concilierii funcționează când vine vorba de Donald Trump. Nu funcționează. Îl încurajează doar să devină mai haotic și mai distructiv.

Liderii mondiali ar putea lua exemplul lui Newsom. E timpul să fim drepți, fermi și uniți, înainte să fie prea târziu“, înainte să fie prea târziu.

Alexander Soros este implicat activ în conducerea Open Society Foundations, organizația fondată de tatăl său, iar în ultimii ani a preluat un rol tot mai important în coordonarea proiectelor acesteia. De asemenea, Alex Soros este interesat de politică, justiție socială și drepturile omului, fiind extrem de prezent în cercurile politice și civice din Statele Unite ale Americii și Europa.

CITEȘTE ȘI - Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol