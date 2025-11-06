€ 5.0845
Data publicării: 16:40 06 Noi 2025

George Soros, anchetat în Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a înființat o comisie de investigație
Autor: Ioan-Radu Gava

george-soros_72245500
 

Bulgaria îl investighează pe filantropul George Soros la cererea unui oligarh sancţionat.

Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, informează joi EFE și Agerpres.

Comisia, aprobată miercuri după-amiază, a primit sprijinul a 111 din cei 205 deputaţi prezenţi şi a avut parte de 51 de voturi împotrivă şi 43 de abţineri, relatează joi ziarul Banker.

Crearea sa a fost impulsionată de partidul DPS-Nou Început, condus de Delian Peevski, un oligarh sancţionat de SUA şi Regatul Unit pentru corupţie.

Această formaţiune sprijină guvernul de coaliţie format din partidul conservator-populist GERB, Partidul Socialist, pro-rus, şi formaţiunea antisistem ITN.

Opoziția pro-europeană critică măsura

Măsura a fost criticată de opoziţia proeuropeană Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB).

Comisia, care va lucra timp de trei luni, îşi propune să analizeze finanţarea şi să stabilească presupuse legături ale lui Soros cu partide politice, magistraţi, instituţii de învăţământ, mass-media, structuri de afaceri şi autorităţi de stat.

Peevski, despre care se consideră că controlează o parte din sistemul judiciar şi mass-media din Bulgaria, a anunţat din ianuarie, înainte de formarea guvernului, că va elibera ţara de influenţa lui Soros dacă va ajunge la putere.

Politicianul susţine că Soros are legături cu Ivo Prokopiev, proprietarul a două dintre puţinele instituţii media care publică informaţii despre presupuse interese economice ascunse ale lui Peevski.

Fundaţia pentru o Societate Deschisă, creată de Soros, a fost înfiinţată în Bulgaria în 1990, după căderea dictaturii comuniste şi sprijină proiectele de educaţie, drepturile omului şi antidiscriminare pentru minoritatea romă.

Comitetul Helsinki din Bulgaria, un ONG pentru drepturile omului, a denunţat faptul că această comisie se bazează pe "teoriile conspiraţiei" şi a susţinut că Fundaţia Soros promovează democraţia şi combate corupţia.

Criticarea lui Soros şi a presupusei sale influenţe a fost folosită de mult timp de politicienii bulgari atunci când trebuie să se apere împotriva acuzaţiilor de corupţie şi rele practici.

Doi vicepremieri care au sprijinit crearea comisiei au fost directori ai Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, înainte de a intra în politică.

EFE aminteşte că presiunea din partea guvernului ungar a forţat Universitatea Central Europeană, fondată de Soros, să îşi mute sediul de la Budapesta la Viena în 2017.

George Soros, un miliardar evreu în vârstă de 94 de ani, născut în Ungaria, este o figură recurentă în campaniile electorale din Europa de Est, unde este acuzat de finanţarea reţelelor de jurnalişti şi activişti care doresc să schimbe valorile tradiţionale.

De asemenea, administraţia preşedintelui Donald Trump a deschis investigaţii asupra fundaţiei conduse de Soros.

bulgaria
george soros
sofia
