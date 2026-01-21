€ 5.0929
Trump, acuzat că încearcă să dezmembreze Canada: A devenit o țară comunistă, controlată de China comunistă
Data publicării: 08:20 21 Ian 2026

Trump, acuzat că încearcă să dezmembreze Canada: A devenit o țară comunistă, controlată de China comunistă
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump rade ironic Foto: Agerpres

Canadienii care se opun independenței provinciei Alberta spun că Donald Trump este unul dintre cei care aplaudă mișcarea de secesiune.

Susținătorii petiției „Stay Free Alberta”, care doresc separarea provinciei de Canada și transformarea într-un stat independent, ​​spun că sunt deja pe drumul cel bun spre atingerea obiectivului lor, care este de 177.000 de semnături până pe 2 mai, potrivit CityNews.

„Înțeleg că am avut peste 10.000 de oameni care au stat la coadă în Edmonton în weekend”, a spus Jeff Rath, avocatul lui Mitch Sylvestre, omul din spatele petiției cetățenești.

„Am avut 5.000 de oameni în Okotoks. Adică, acestea sunt doar cele două evenimente pe care m-am concentrat. Au fost evenimente în toată provincia”, a spus el.

„Știți ce? Merită”, a declarat o persoană care stătea la coadă, adăugând că „aș prefera să stau la coadă patru ore decât să trăiesc sub un guvern liberal timp de cinci ani. Acestea sunt faptele. Nu-mi plac liberalii”.

CITEȘTE ȘI               -               Mulțimi de oameni semnează pentru dezmembrarea Canadei. Locuitorii din Alberta vor ca provincia să fie stat independent / video

Trump, acuzat că încearcă să dezmembreze Canada

De cealaltă parte se află petiția lui Thomas Lukaszuk, de la „Forever Canadian”, care are deja 400.000 de semnături verificate pentru menținerea provinciei Alberta în componența Canadei.

Lukaszuk consideră că Donald Trump și aliații săi se numără printre cei care aplaudă mișcarea de separare din Alberta. Trump a spus în repetate rânduri că dorește ca Canada să fie al 51-lea stat. De curând, liderul de la Casa Albă a publicat o hartă a continentului nord-american în care atât Canada, cât și Groenlanda apăreau sub steag american.

„Acesta este un joc foarte periculos pe care îl joacă separatiștii și provoacă cu adevărat o criză majoră de securitate națională”, a spus Lukaszuk. „Nu doar pentru Alberta, ci pentru întreaga Canadă și sper că sănătatea mintală va triumfa și că vom pune capăt acestui lucru”, a adăugat el.

Rath și alții care conduc petiția pentru independență spun că s-au întâlnit cu oficiali ai guvernului SUA la Washington care au susținut separarea din Alberta. Dar Rath insistă că americanii nu vor să anexeze provincia.

CITEȘTE ȘI                 -                 Cea mai bogată în resurse provincie din Canada vrea independența. Ce spun sondajele despre mișcarea care i-ar surâde lui Trump

„Nu are nicio legătură cu preluarea controlului asupra Albertei, nu are nicio legătură cu dorința lui Trump de a face din Alberta cel de-al 51-lea stat”, a spus acesta.

„Are legătură cu faptul că Canada a devenit practic o țară comunistă, controlată de China comunistă. Și este foarte îngrijorător pentru noi toți. Oamenii din Alberta sunt îngrijorați de acest lucru, Statele Unite sunt îngrijorate de acest lucru”, a mai spus avocatul.

Dar politologul Duane Bratt consideră că administrația Trump vrea să dezmembreze Canada și să preia controlul asupra rezervelor de petrol ale Albertei.

„Dacă îl credeți pe Rath, și mie îmi este greu să-l cred pe Rath, dar dacă îl credeți când spune că a pus la cale o linie de credit de 500 de miliarde de dolari cu Statele Unite, care este garanția pentru aceasta?”, a întrebat politologul de la Universitatea Mount Royal.

„Ei bine, este vorba despre nisipurile bituminoase. Cum vă declarați independența față de Statele Unite dacă vă bazați pe Statele Unite?”, a întrebat el.

donald trump

donald trump
canada
alberta
sua
