Stiri

Se profilează dezmembrarea Canadei? Cetățeni din Alberta stau la coadă ca să semneze pentru independența provinciei / video
Data publicării: 16:16 14 Ian 2026

Se profilează dezmembrarea Canadei? Cetățeni din Alberta stau la coadă ca să semneze pentru independența provinciei / video
Autor: Ioan-Radu Gava

canada si nordul continentului american Foto: Unsplash

Locuitorii canadieni dintr-un orășel la sud de Edmonton stau la coadă pentru a semna o petiție care solicită un referendum pentru independența provinciei.

 

În Millet, un orășel la mai puțin de o oră sud de Edmonton, mulți locuitori au stat la coadă luni noapte pentru a semna o petiție care solicita un referendum pentru independența față de Canada, notează City News.

În interiorul sălii comunitare, oamenii au putut semna petiția și asculta o sesiune informativă găzduită de Stay Free Alberta, organizatorii strângerii de semnături.

Grupul spune că este independent de grupul care a depus petiția, Alberta Prosperity Project, care strânge de asemenea semnături pentru organizarea unui referendum.

Până pe 2 mai, sunt necesare 177.732 de semnături pentru a supune întrebarea „Sunteți de acord că provincia Alberta ar trebui să înceteze să facă parte din Canada pentru a deveni un stat independent?” la un vot de referendum.

Oamenii de la coadă au declarat pentru CityNews că un singur lucru îi preocupă: schimbarea.

CITEȘTE ȘI                   -                 Mișcare separatistă în Canada, se strâng semnături pentru independență: Îngrijorări privind ingerințele SUA

„Vreau să ne văd ca Quebecul. Se pare că primesc tot ce își doresc, o mulțime de finanțări”, a spus Tim Bohn de la Leduc.

Bohn consideră că Alberta ar trebui să rămână în Canada, „dar să aibă un cuvânt de spus în guvernul nostru”.

„Pentru a ne pune țara în mișcare”, a spus Earl Langston, care locuiește lângă Millet. „Trebuie să fim separați de est, să nu mai fim controlați”.

Dorința de a organiza un referendum de separare continuă să se confrunte cu obstacole. Națiunea Cree a Lacului Sturgeon, o comunitate indigenă din Alberta, a intentat acțiuni legale împotriva guvernului provinciei pentru că a permis continuarea petiției pentru independență, despre care spun că încalcă Tratatul dintre Primele Națiuni și guvernul federal. Aceștia solicită o ordonanță judecătorească pentru blocarea petiției.

O petiție de inițiativă cetățenească de opoziție, numită Alberta Forever Canada, a primit peste 400.000 de semnături verificate, potrivit Elections Alberta, și a fost depusă la Adunarea Legislativă.

Cei care susțin independența speră că petiția va ajunge la un milion de semnături.

„Trebuie să încerci ceva. Dacă ești într-o corabie care se scufundă, sari sau speri că se va îmbunătăți?”, a spus Chris Sills. „Ne-am săturat să nu avem voce într-o țară care se destramă și dă faliment fără să recunoaștem acest lucru”, a adăugat acesta.

Urmăriți DCNews și pe Google News

provincia alberta
alberta
canada
referendum
