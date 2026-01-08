€ 5.0905
Mișcare separatistă în Canada, se strâng semnături pentru independență: Îngrijorări privind ingerințele SUA
Data publicării: 09:16 08 Ian 2026

Mișcare separatistă în Canada, se strâng semnături pentru independență: Îngrijorări privind ingerințele SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

canada si nordul continentului american Foto: Unsplash
 

Provincia canadiană Alberta își dorește separarea de țara nord-americană, în timp ce comunitățile indigene vorbesc de „ingerința străină din partea celei mai puternice națiuni din sud”.

Agenția electorală din Alberta a dat startul cursei pentru a strânge suficiente semnături pentru un referendum privind ieșirea provinciei din Canada, scrie Global News.

Elections Alberta a anunțat că Proiectul Alberta Prosperity au timp până pe 2 mai pentru a colecta puțin sub 178.000 de semnături pentru a iniția procedura.

„Au fost emise liste de semnături pentru petiții de inițiativă cetățenească”, se arată într-o declarație Elections Alberta.

Elections Alberta anunțase deja înainte de Crăciun că a aprobat referendumul.

Întrebarea solicită un răspuns afirmativ sau negativ la întrebarea: „Sunteți de acord ca provincia Alberta să înceteze să mai facă parte din Canada pentru a deveni un stat independent?”.

Tensiuni în Canada. Se vorbește de „ingerința străină din partea celei mai puternice națiuni din sud"

Tensiuni în Canada. Se vorbește de „ingerința străină din partea celei mai puternice națiuni din sud”

O Primă Națiune din Alberta încearcă să blocheze potențialul referendum privind separarea provinciei, afirmând că a fost tratată ca „bunuri mobile pe pământ” și că o campanie pentru independență ar face Alberta vulnerabilă la ingerințe străine.

Luni, Sturgeon Lake Cree First Nation, o comunitate din nord-vestul provinciei Alberta, a dat în judecată guvernele provincial și federal, precum și pe directorul electoral-șef al provinciei, la Curtea King’s Bench, solicitând o ordonanță de suspendare a unei petiții separatiste aprobate săptămâna trecută. Sturgeon Lake susține că separarea este imposibilă fără consimțământul Primelor Națiuni și că un referendum ar deschide ușa donațiilor corporative și campaniilor digitale desfășurate de actori străini, în special din Statele Unite.

„Alberta a tratat [Sturgeon Lake Cree First Nation] ca și cum ar fi bunuri mobile pe pământ, doar o idee secundară în negocieri forțate, nu primul pas în orice potențială secesiune”, se arată în documentele depuse la instanță.

Documentul continuă: „Alberta nu are dreptul să se separe de Canada și nu are dreptul să ia teritoriul Tratatului nr. 8.” Prima Națiune se află pe teritoriul Tratatului nr. 8.

Termenul „Primă Națiune” desemnează comunitățile indigene recunoscute oficial în Canada și este folosit ca traducere a termenului juridic canadian „First Nation”.

Procesul intentat de Sturgeon Lake avertizează asupra amenințării reprezentate de actori străini, argumentând că un referendum „va permite ingerința străină din partea celei mai puternice națiuni din sud… În 2026, acțiunile Albertei nu sunt doar ilegale, ci și profund iresponsabile și lipsite de onoare.”

Primele Națiuni din Alberta s-au opus vocal, în ultimul an, perspectivei unui referendum pentru independență, de când premierul provinciei, Danielle Smith, a facilitat lansarea petițiilor inițiate de cetățeni.

canada
sua
provincia alberta
