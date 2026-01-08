SUA se retrag din numeroase organizații internaționale. Memorandum istoric al președintelui Trump

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii a emis un memorandum în care a dispus retragerea SUA din numeroase organizații internaționale, deoarece acestea nu mai servesc intereselor naționale.

Potrivit administrației de la Casa Albă, organizațiile din lista de mai jos sunt contrare intereselor americane, motiv pentru care se ordonă încetarea participării și finanțării, în limitele legii.

Memorandumul are un impact major asupra cooperării internaționale, în special în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Redăm mai jos textul memorandumului semnat de președintele american Donald Trump.

„În temeiul autorității conferite mie în calitate de Președinte de Constituția și legile Statelor Unite ale Americii, dispun următoarele:

Secțiunea 1. Scop

(a) La 4 februarie 2025, am emis Ordinul Executiv 14199 (Retragerea Statelor Unite din anumite organizații ale Națiunilor Unite, încetarea finanțării acestora și revizuirea sprijinului Statelor Unite pentru toate organizațiile internaționale). Acest ordin executiv a dispus ca Secretarul de Stat, în consultare cu Reprezentantul Statelor Unite la Națiunile Unite, să efectueze o analiză a tuturor organizațiilor interguvernamentale internaționale din care Statele Unite sunt membre și cărora le oferă orice tip de finanțare sau alt sprijin, precum și a tuturor convențiilor și tratatelor la care Statele Unite sunt parte, pentru a stabili care dintre aceste organizații, convenții și tratate sunt contrare intereselor Statelor Unite. Secretarul de Stat și-a prezentat concluziile conform cerințelor Ordinului Executiv 14199.

(b) Am analizat raportul Secretarului de Stat și, după deliberări cu Cabinetul meu, am stabilit că este contrar intereselor Statelor Unite să rămână membre, să participe sau să ofere orice alt tip de sprijin organizațiilor enumerate în secțiunea 2 a prezentului memorandum.

(c) În conformitate cu Ordinul Executiv 14199 și în temeiul autorității conferite mie în calitate de Președinte de Constituția și legile Statelor Unite ale Americii, dispun tuturor departamentelor și agențiilor executive (agențiile) să ia imediat măsuri pentru a pune în aplicare retragerea Statelor Unite din organizațiile enumerate în secțiunea 2 a prezentului memorandum, cât mai curând posibil. În cazul entităților Națiunilor Unite, retragerea înseamnă încetarea participării sau a finanțării acestor entități, în măsura permisă de lege.

(d) Analiza mea asupra concluziilor suplimentare ale Secretarului de Stat este în curs de desfășurare.

Secțiunea 2. Organizațiile din care Statele Unite se vor retrage

(a) Organizații din afara Națiunilor Unite:

(i) Pactul pentru Energie Fără Carbon 24/7;

(ii) Consiliul Planului Colombo;

(iii) Comisia pentru Cooperare în Domeniul Mediului;

(iv) Education Cannot Wait (Educația Nu Poate Aștepta);

(v) Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride;

(vi) Forumul Laboratoarelor Naționale Europene de Cercetare în Domeniul Autostrăzilor;

(vii) Coaliția pentru Libertatea Online;

(viii) Fondul Global pentru Implicare Comunitară și Reziliență;

(ix) Forumul Global pentru Combaterea Terorismului;

(x) Forumul Global privind Expertiza în Securitate Cibernetică;

(xi) Forumul Global pentru Migrație și Dezvoltare;

(xii) Institutul Interamerican pentru Cercetarea Schimbărilor Globale;

(xiii) Forumul Interguvernamental pentru Minerit, Minerale, Metale și Dezvoltare Durabilă;

(xiv) Grupul Interguvernamental de Experți privind Schimbările Climatice;

(xv) Platforma Interguvernamentală Știință-Politică privind Biodiversitatea și Serviciile Ecosistemice;

(xvi) Centrul Internațional pentru Studiul Conservării și Restaurării Bunurilor Culturale;

(xvii) Comitetul Consultativ Internațional pentru Bumbac;

(xviii) Organizația Internațională pentru Dreptul Dezvoltării;

(xix) Forumul Internațional pentru Energie;

(xx) Federația Internațională a Consiliilor pentru Arte și a Agențiilor Culturale;

(xxi) Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală;

(xxii) Institutul Internațional pentru Justiție și Statul de Drept;

(xxiii) Grupul Internațional de Studiu pentru Plumb și Zinc;

(xxiv) Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă;

(xxv) Alianța Internațională pentru Energie Solară;

(xxvi) Organizația Internațională pentru Lemnul Tropical;

(xxvii) Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii;

(xxviii) Institutul Panamerican de Geografie și Istorie;

(xxix) Parteneriatul pentru Cooperare Atlantică;

(xxx) Acordul Regional de Cooperare pentru Combaterea Pirateriei și a Jafului Armat împotriva Navelor în Asia;

(xxxi) Consiliul de Cooperare Regională;

(xxxii) Rețeaua de Politici pentru Energie Regenerabilă pentru Secolul XXI;

(xxxiii) Centrul de Știință și Tehnologie din Ucraina;

(xxxiv) Secretariatul Programului Regional de Mediu pentru Pacific; și

(xxxv) Comisia de la Veneția a Consiliului Europei.

(b) Organizații ale Națiunilor Unite (ONU):

(i) Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale;

(ii) Consiliul Economic și Social al ONU (ECOSOC) — Comisia Economică pentru Africa;

(iii) ECOSOC — Comisia Economică pentru America Latină și Caraibe;

(iv) ECOSOC — Comisia Economică și Socială pentru Asia și Pacific;

(v) ECOSOC — Comisia Economică și Socială pentru Asia de Vest;

(vi) Comisia de Drept Internațional;

(vii) Mecanismul Rezidual Internațional pentru Tribunalele Penale;

(viii) Centrul Internațional pentru Comerț;

(ix) Biroul Consilierului Special pentru Africa;

(x) Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General pentru Copiii în Conflicte Armate;

(xi) Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General pentru Violența Sexuală în Conflicte;

(xii) Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General pentru Violența Împotriva Copiilor;

(xiii) Comisia pentru Consolidarea Păcii;

(xiv) Fondul pentru Consolidarea Păcii;

(xv) Forumul Permanent pentru Persoanele de Descendență Africană;

(xvi) Alianța ONU a Civilizațiilor;

(xvii) Programul Colaborativ al ONU pentru Reducerea Emisiilor din Defrișări și Degradarea Pădurilor în Țările în Curs de Dezvoltare;

(xviii) Conferința ONU pentru Comerț și Dezvoltare;

(xix) Fondul ONU pentru Democrație;

(xx) ONU Energie;

(xxi) Entitatea ONU pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor;

(xxii) Convenția-cadru a ONU privind Schimbările Climatice;

(xxiii) Programul ONU pentru Așezări Umane;

(xxiv) Institutul ONU pentru Formare Profesională și Cercetare;

(xxv) ONU Oceane;

(xxvi) Fondul ONU pentru Populație;

(xxvii) Registrul ONU al Armelor Convenționale;

(xxviii) Consiliul Directorilor Executivi ai Sistemului ONU pentru Coordonare;

(xxix) Colegiul de Personal al Sistemului ONU;

(xxx) ONU Apă; și

(xxxi) Universitatea ONU.

Secțiunea 3. Instrucțiuni privind implementarea.

Secretarul de Stat va furniza îndrumări suplimentare, după caz, agențiilor, în procesul de implementare a prezentului memorandum.

Secțiunea 4. Dispoziții generale

(a) Nimic din prezentul memorandum nu va fi interpretat ca afectând sau limitând în alt mod:

(i) autoritatea conferită prin lege unui departament sau unei agenții executive ori conducătorului acestora; sau

(ii) atribuțiile Directorului Biroului pentru Management și Buget în ceea ce privește propunerile bugetare, administrative sau legislative.

(b) Prezentul memorandum va fi pus în aplicare în conformitate cu legislația aplicabilă și sub rezerva disponibilității fondurilor alocate.

(c) Prezentul memorandum nu este destinat să creeze și nu creează niciun drept sau beneficiu, substanțial sau procedural, executoriu în drept sau în echitate, pentru nicio parte împotriva Statelor Unite, a departamentelor, agențiilor sau entităților acestora, a funcționarilor, angajaților sau agenților acestora ori a oricărei alte persoane.

(d) Secretarul de Stat este autorizat și dispus să publice prezentul memorandum în Registrul Federal“, se arată în ordinul semnat de președintele american Donald Trump.