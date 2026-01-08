€ 5.0905
Stiri

DCNews Stiri Creștere uriașă a bugetului militar al SUA: Trump cere +50%
Data publicării: 08:25 08 Ian 2026

Creștere uriașă a bugetului militar al SUA: Trump cere +50%
Autor: Dana Mihai

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că bugetul apărării al SUA "pentru 2027 ar trebui să fie de 1.500 de miliarde de dolari, nu de 1.000 de miliarde de dolari", ceea ce înseamnă o creştere de 50%.

"După negocieri lungi şi dificile cu senatori, aleşi, membri miniştri şi alţi responsabili politici, am stabilit că, pentru binele ţării noastre, în special în această perioadă foarte turbulentă şi periculoasă, bugetul nostru militar pentru 2027 ar trebui să fie de 1.500 de miliarde de dolari, nu de 1.000 de miliarde de dolari", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Obiectivul: „Armata de vis” a SUA

"Acest lucru ne va permite să construim armata de vis la care am aspirat de mult timp şi, cel mai important, una care ne va menţine în siguranţă, indiferent cine este inamicul", a continuat el.

Donald Trump a insistat că această creştere semnificativă este posibilă datorită veniturilor generate de taxele vamale pe care le-a impus masiv partenerilor comerciali ai SUA de la revenirea la putere în urmă cu un an.

Citește și: Reacția oficială a Casei Albe despre Groenlanda. Planul lui Donald Trump

Washingtonul are deja, de departe, cele mai mari cheltuieli militare dintre toate ţările lumii. Pentru 2026, Congresul SUA a alocat aproximativ 900 de miliarde de dolari.

Acest anunţ vine după ce ţările membre ale NATO au convenit anul trecut să îşi majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, sub presiunea preşedintelui american.

donald trump
buget aparare sua
