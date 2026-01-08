€ 5.0905
Zorii schimbării în Iran: Revoltele împotriva conducerii islamice se extind. Prințul moștenitor Reza Pahlavi îndeamnă la „ocuparea străzilor" / video
Data publicării: 08:31 08 Ian 2026

Zorii schimbării în Iran: Revoltele împotriva conducerii islamice se extind. Prințul moștenitor Reza Pahlavi îndeamnă la „ocuparea străzilor” / video
Autor: Ioan-Radu Gava

iran pe harta orientului mijlociu Foto: Unsplash
 

Revolta națională din Iran a intrat în a doisprezecea zi consecutivă, marcând o escaladare semnificativă a luptei împotriva dictaturii aflate la putere.

Zeci de mii de cetățeni din Iran au ieșit pe străzi în ultimele ore, iar cel mai înalt judecător al țării a avertizat asupra unor acțiuni, acuzându-i pe cei care incită la tulburări că „operează în conformitate” cu Statele Unite și Israel, notează Al Jazeera.

În capitala Iranului, Teheran, protestatarii au dat foc, în timp ce alte mii de oameni s-au alăturat marșurilor în orașe precum Borujerd, Arsanjan și Gilan-e Gharb. Imagini din orașul Shiraz, din sudul țării, au arătat forțele de securitate trecând cu mașina peste o barieră de protest pe care scria „Ne revoltăm din cauza foametei”.

Cele mai recente proteste, care se află acum în a doua săptămână, au avut loc după ce președintele Curții Supreme, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, a declarat că nu va exista clemență pentru cei care ajută inamicul împotriva guvernului iranian.

CITEȘTE ȘI                -                 Washington cere Venezuelei să expulzeze consilierii din China, Cuba, Iran și Rusia

„Dacă cineva iese în stradă pentru revolte sau pentru a crea insecuritate sau îi susține, atunci nu mai are nicio scuză. Problema a devenit foarte clară și transparentă. Acum operează în conformitate cu inamicii Republicii Islamice Iran”, a spus el.

Mohseni-Ejei se referea la comentariile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care a amenințat săptămâna trecută că, dacă Teheranul „ucide violent protestatari pașnici, așa cum este obiceiul lor, Statele Unite ale Americii îi vor salva”.

Amenințarea sa, însoțită de afirmația că SUA sunt „gata de acțiune”, a venit la șapte luni după ce forțele israeliene și americane au bombardat siturile nucleare iraniene într-un război de 12 zile.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a susținut, de asemenea, duminică pe protestatari, spunându-le miniștrilor: „Este foarte posibil să ne aflăm într-un moment în care poporul iranian își ia soarta în propriile mâini”.

CITEȘTE ȘI                  -                 Planul SUA în Venezuela evidențiat de Marco Rubio după o ședință secretă. Ce are la bază

Protestele au izbucnit la finalul anului 2025

Demonstrațiile la nivel național, care au dus până acum la moartea a zeci de oameni, au izbucnit la sfârșitul lunii trecute, când comercianții din Marele Bazar din Teheran și-au închis afacerile de furie față de prăbușirea monedei rial iraniene, pe fondul adâncirii problemelor economice cauzate de proasta gestionare și de sancțiunile occidentale.

Guvernul iranian nu a anunțat cifrele victimelor, dar activiștii pentru drepturile omului au raportat moartea a cel puțin 36 de persoane și arestarea a peste 2.000 de persoane. Al Jazeera nu a putut verifica nicio cifră.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a promis că nu va „ceda inamicului” în urma comentariilor lui Trump, care au dobândit o semnificație suplimentară după raidul militar american care l-a răpit pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, un aliat de lungă durată al Teheranului, în weekend.

Încercând să oprească furia, guvernul iranian a început miercuri să plătească echivalentul a 7 dolari pe lună pentru a subvenționa creșterea costurilor produselor esențiale pentru cină, cum ar fi orezul, carnea și pastele - o măsură considerată pe scară largă a fi un răspuns mai amplu.

„Mai mult de o săptămână de proteste în Iran reflectă nu doar înrăutățirea condițiilor economice, ci și furia de lungă durată față de represiunea guvernamentală și politicile regimului care au dus la izolarea globală a Iranului”, a declarat grupul de experți Soufan Center, cu sediul la New York.

Pe rețeaua de socializare X au apărut în ultimele zile numeroase videoclipuri care arată amploarea revoltelor din Iran. În cursul nopții trecute, o statuie a generalului Soleimani a fost incendiată de protestatari. În același timp, prințul moștenitor iranian în exil, Reza Pahlavi, a lăudat protestele din țară și a îndemnat la „ocuparea străzilor”.

iran
revolutie
revolta
ayatollah ali khamenei
reza pahlavi
