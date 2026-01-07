Washington cere Venezuelei să expulzeze consilierii din China, Cuba, Iran și Rusia

SUA au intensificat presiunile asupra Venezuelei, cerând guvernului interimar să alunge consilierii oficiali din China, Cuba, Iran și Rusia, potrivit informațiilor obținute de The New York Times. Decizia reflectă dorința administrației americane de a reduce influența străină asupra conducerii țării sud-americane.

Rubio și discuțiile cu Delcy Rodríguez

Secretarul de stat Marco Rubio a prezentat cerințele oficiale ale administrației Trump în cadrul unei întâlniri clasificate cu membri importanți ai Congresului, adresându-se direct noii conduceri venezuelene, ce o are ca principal reprezentant pe Delcy Rodríguez. Conform surselor americane, personalul militar venit din Cuba, Rusia, China și Iran urmează să fie forțat să părăsească Venezuela, în timp ce diplomații ar putea rămâne în țară.

Sâmbătă, unitățile Forțelor Delta ale Armatei SUA au fost implicate într-un schimb de focuri cu forțele de securitate cubaneze care asigurau protecția lui Nicolás Maduro în afara reședinței sale din Caracas. Maduro se baza pe aceste trupe străine pentru securitatea personală, considerându-le mai fidele decât propria armată.

Comerțul cu petrol, sub semnul presiunii

Rubio i-a transmis lui Rodríguez dorința clară a SUA ca Venezuela să redeschidă comerțul petrolier cu Washington, un obiectiv pe care Trump l-a susținut public. Pentru a atrage companii americane, Caracas ar putea fi nevoit să relaxeze regulile pentru investiții străine sau să renunțe la politicile de naționalizare a industriei petroliere, eventual cu despăgubiri pentru firmele care părăsiseră țara.

Președintele Trump a anunțat recent că Venezuela urmează să livreze între 30 și 50 de milioane de barili de petrol către SUA, iar veniturile rezultate vor fi gestionate direct de Washington.

Contact direct cu administrația interimară

După capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, de către Forțele Delta și transportul lor pe o navă de război americană, Rubio a contactat-o pe Rodríguez. Nu este clar dacă cerințele au fost transmise imediat sau în discuțiile ulterioare.

Rodríguez încearcă să echilibreze apărarea suveranității Venezuelei cu nevoia de a nu antagoniza SUA, ținând cont de prezența flotei americane și de avertismentele directe ale președintelui Trump. Oficialii americani au declarat că Rubio a subliniat că administrația nu vrea conflicte cu conducerea interimară și că poziția lui Rodríguez rămâne extrem de delicată.

Context politic și petrolier

Experții electorali internaționali și reprezentanți ai administrației Biden afirmă că Maduro a manipulat rezultatele unui vot din 2024, câștigat clar de opoziție.

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, depășind total rezervele Irakului, Rusiei și Statelor Unite. Cu toate acestea, investițiile în proiecte petroliere pe termen lung necesită un climat de încredere, stabilitate politică și juridică pentru decenii de operare.

În acest context, presiunile exercitate de SUA asupra Venezuelei pentru expulzarea consilierilor din China, Cuba, Iran și Rusia sunt văzute ca o încercare strategică de a diminua influența externă și de a securiza accesul american la resursele petroliere vitale.

