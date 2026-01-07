SUA au confiscat petrolierul Marinera din „flota fantomă” a lui Putin. Alt vas sancționat, reținut în Caraibe. Ultimele informații 

Update 19:14:

Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a declarat într-o conferință: „Astăzi dimineață, nava a fost confiscată în Oceanul Atlantic de Nord, în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită.”

„Aceasta era o navă din flota fantomă venezueleană, care a transportat petrol sancționat, iar Statele Unite ale Americii, sub acest președinte, nu vor tolera așa ceva. Nava avea o ordonanță judiciară de confiscare asupra echipajului, ceea ce înseamnă că membrii echipajului sunt acum pasibili de urmărire penală pentru orice încălcare aplicabilă a legii federale și vor fi aduși în Statele Unite pentru a fi judecați, dacă va fi necesar”, a punctat Leavitt.

După cum am relatat anterior, Rusia a cerut întoarcerea echipajului.

Update 18:57:

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a declarat reporterilor că Donald Trump „nu glumește” atunci când vorbește despre armata SUA.

Hegseth a apărat forțele militare, afirmând că acestea au îndeplinit „una dintre cele mai istorice misiuni pe care lumea le-a văzut vreodată” și a adăugat că întreaga lume „urmărește cu atenție”.

„Acțiunea continuă pentru că două petroliere, în decurs de o noapte, au fost capturate de Statele Unite ale Americii. Armata noastră este pregătită să continue. Președintele, când vorbește, chiar se angajează în ceea ce spune”, a spus el.

Update 18:39:

Înainte de a se retrage pentru a oferi un briefing în fața Camerei Reprezentanților de la Washington, Marco Rubio a făcut scurte declarații despre petrolierul confiscat.

„Una dintre navele care au fost confiscate și care transporta petrol în Caraibe - știți ce cer autoritățile interimare din Venezuela? Vor ca petrolul capturat să facă parte din acea înțelegere”, spune el.

„Ei înțeleg că singura modalitate în care pot muta țiței, pot genera venituri și pot evita prăbușirea economică este dacă cooperează și lucrează împreună cu Statele Unite”, a completat acesta.

Așa cum am relatat, Statele Unite au confiscat un petrolier sub pavilion rusesc, cu legături cu Venezuela.

Update 18:10:

Un politician important din partidul lui Vladimir Putin a criticat dur confiscarea petrolierului Marinera de către Statele Unite. Petrolierul naviga sub o autorizație temporară de folosire a drapelului Rusiei.

Operațiunea a fost un act de „piraterie pură”, a declarat Andrei Klishas, membru al Camerei superioare a Parlamentului Rusiei, potrivit agenției de stat TASS.

Klishas a jucat un rol semnificativ în reforma constituțională din 2020, care i-a permis lui Vladimir Putin să rămână la putere dincolo de limitele anterioare ale mandatului. De asemenea, fostul critic al Kremlinului, Alexei Navalnîi, l-a numit pe acesta „soldat al lui Putin în războiul împotriva internetului”, ca urmare a propunerilor sale de a restrânge libertatea de exprimare online.

Update 17:57:

Moscova solicită Statelor Unite să asigure „ un tratament uman și demn” cetățenilor ruși aflați la bordul petrolierului Marinera, a transmis Ministerul rus de Externe agenției de stat TASS.

Ministerul a adăugat că SUA nu trebuie să împiedice „revenirea rapidă” a acestora în țară.

De asemenea, ministerul continuă să „urmărească îndeaproape” informațiile privind aterizarea trupelor americane pe navă, a relatat agenția de știri.

Update 15:52:

Secretarul pentru securitate internă al Statelor Unite, Kristi Noem, a intervenit la rândul său în legătură cu confiscarea petrolierelor Sophia și Marinera, cunoscut anterior ca Bella I.

Ambele nave „au acostat ultima dată în Venezuela sau se aflau în drum spre această țară”, a scris Noem într-o postare pe rețelele sociale, în care a distribuit și un videoclip cu momentul confiscării navei M/T Sophia.

Ea a adăugat că petrolierul Marinera „a încercat să evite Paza de Coastă timp de mai multe săptămâni, ajungând chiar să își schimbe pavilionul și să își vopsească un nou nume, în timp ce era urmărit”.

Kristi Noem a lăudat operațiunea americană, descriind-o drept „America pe primul loc pe mare”.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Update 17:32:

Ministerul Apărării din Regatul Unit a confirmat că forțele armate britanice au oferit sprijin în cadrul operațiunii de confiscare a petrolierului Marinera, cunoscut anterior sub numele Bella 1, desfășurată astăzi.

Iată comunicatul integral al ministerului:

„Regatul Unit a furnizat sprijin operațional Statelor Unite, la solicitarea acestora, pentru interceptarea navei Bella 1, astăzi.

Forțele Armate Britanice au asigurat sprijin operațional planificat în prealabil, inclusiv facilități de bază , pentru mijloacele militare americane implicate în interceptarea navei Bella 1 în zona dintre Regatul Unit, Islanda și Groenlanda, în urma unei solicitări de asistență din partea Statelor Unite. Nava RFA Tideforce a oferit sprijin forțelor americane care urmăreau și interceptau Bella 1, iar Forțele Aeriene Regale au furnizat sprijin de supraveghere aeriană.

Relația de apărare și securitate dintre Regatul Unit și Statele Unite este cea mai profundă din lume, iar sprijinul oferit de Regatul Unit a fost acordat în deplină conformitate cu dreptul internațional.”

Secretarul britanic al Apărării, John Healey MP, a declarat:

„Astăzi, Forțele noastre Armate au demonstrat competență și profesionalism, sprijinind o interceptare reușită a navei Bella 1 de către Statele Unite, în timp ce aceasta se îndrepta către Rusia. Această acțiune a făcut parte din eforturile globale de combatere a încălcării sancțiunilor.

Această navă, cu un istoric problematic, face parte dintr-un ax ruso-iranian de eludare a sancțiunilor, care alimentează terorismul, conflictele și suferința din Orientul Mijlociu până în Ucraina.

Regatul Unit va continua să își intensifice acțiunile împotriva activităților flotei din umbră, pentru a proteja securitatea națională, economia și stabilitatea globală, asigurând țara pe plan intern.

Statele Unite sunt cel mai apropiat partener al Regatului Unit în materie de apărare și securitate. Profunzimea relației noastre de apărare cu SUA reprezintă un element esențial al securității noastre, iar operațiunea desfășurată astăzi, executată fără sincope, arată cât de bine funcționează acest parteneriat în practică.”

Update 17:19:

Ministerul Transporturilor din Rusia a emis un comunicat referitor la confiscarea petrolierului Marinera, afirmând că operațiunea ar încălca dreptul maritim internațional. Instituția a confirmat că Rusia a acordat navei permisiunea de a arbora pavilionul Federației Ruse, printr-o autorizație temporară emisă în Ajunul Crăciunului, care permitea navei să „arboreze pavilionul Federației Ruse, autorizație emisă în conformitate cu legislația rusă și dreptul internațional”, potrivit SkyNews.

Comunicatul continuă:

„Astăzi, în jurul orei 15:00, ora Moscovei, nava a fost abordată de forțe ale Marinei Statelor Unite în largul mării, în afara apelor teritoriale ale oricărui stat. Ulterior, legătura cu nava a fost pierdută.

În conformitate cu Convenția ONU din 1982 privind dreptul mării, libertatea de navigație se aplică în apele de mare liberă, iar niciun stat nu are dreptul de a folosi forța împotriva navelor înregistrate în mod legal sub jurisdicția altor state.”

Update 17:00:

În timp ce atenția publică este pe confiscarea petrolierului Marinera în Atlantic, având în vedere încălcarea sancțiunilor internaționale și legăturile sale cu Rusia Comandamentul Sudic al Statelor Unite a confirmat că o altă navă a fost, de asemenea, capturată într-o operațiune desfășurată „înainte de răsărit”, mai devreme astăzi.

Într-un comunicat, Comandamentul Sudic al SUA a precizat:

„Departamentul Apărării, în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă, a reținut fără incidente un petrolier cu propulsie proprie, aparținând flotei ‘dark fleet’, aflat sub sancțiuni și fără pavilion de stat.

Nava interceptată, M/T Sophia, opera în ape internaționale și desfășura activități ilegale în Marea Caraibelor.

Paza de Coastă a Statelor Unite escortează în prezent M/T Sophia către teritoriul SUA, pentru stabilirea măsurilor finale.

Prin Operațiunea Southern Spear, Departamentul Apărării rămâne ferm în misiunea sa de a elimina activitățile ilegale din emisfera vestică.

Ne vom apăra patria și vom restabili securitatea și forța pe întreg continentul american.”

Știre inițială:

Datele de monitorizare maritimă au scos la iveală traseul unui petrolier aflat sub sancțiuni americane, urmărit de SUA timp de mai multe săptămâni și despre care surse de peste ocean susțin că, în ciuda acelor sancțiuni, a beneficiat de protecția marinei ruse.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Nava, cunoscută inițial sub numele Bella 1, a intrat în atenția autorităților americane încă din luna decembrie, când Paza de Coastă a SUA a încercat să o abordeze în largul Venezuelei. Tentativa a eșuat inițial, iar ulterior Wall Street Journal a citat un oficial american care a afirmat că petrolierul era escortat de un submarin rusesc. Gestul pare să nu fi fost bine primit la Casa Albă.

Cum a încercat Rusia să păcălească sancțiunile

După ce a părăsit zona Caraibelor, vasul a trecut printr-o transformare vizibilă. Numele a fost schimbat din Bella 1 în Marinera, iar pavilionul sub care naviga a devenit cel al Federației Ruse. Informațiile provin de la compania de analiză maritimă Windward, specializată în utilizarea inteligenței maritime și a celei artificiale.

Aceeași firmă a mai raportat că echipajul a mers și mai departe, vopsind un steag rusesc direct pe navă, o măsură menită să reducă riscul unei capturări de către autoritățile americane în apele Atlanticului. Potrivit dreptului internațional, o navă se află sub protecția statului al cărui pavilion îl arborează.

Înainte de toată această schimbare, petrolierul ar fi fost navigat sub pavilionul Guyanei. Vasul era doar susținut, ilegal, de submarinul rusesc.

Conform datelor satelitare analizate de Marine Traffic, Marinera se afla în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 03:18 (ora Regatului Unit), în interiorul zonei economice exclusive a Islandei.

Traseul navei începe însă mult mai devreme

Traseul navei începe însă mult mai devreme. La începutul lunii septembrie, petrolierul a încărcat țiței la Kharg Island, în Iran, potrivit companiei de inteligență maritimă Kpler. Înainte de operațiunea de încărcare, sistemul automat de identificare al navei a fost oprit în Strâmtoarea Hormuz, o practică des întâlnită în cazul transporturilor de petrol iranian supuse sancțiunilor internaționale.

După plecarea din Iran, vasul a fost urmărit traversând Atlanticul și pare să fi ajuns spre Venezuela fără încărcătură în mod fraudulos. A fost reperat pe 17 decembrie, însă la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat public că îl urmărește activ, nava a schimbat direcția și s-a retras.

Petrolierul a transmis nu mai puțin de 39 de apeluri de primejdie după depistarea de către SUA

Pe 21 decembrie, situația a devenit neobișnuită. Petrolierul a transmis nu mai puțin de 39 de apeluri de primejdie, primul la ora 12:26, ultimul la 17:13. În acel moment, Marinera se afla la puțin peste 500 de kilometri de coasta statului Antigua și Barbuda.

După ce a părăsit Marea Caraibelor, nava s-a îndreptat către Atlanticul de Nord. Pe 3 ianuarie, datele de urmărire o plasau la aproximativ 1.000 de kilometri de coasta Irlandei. În prezent, distanța față de Islanda este de puțin peste 300 de kilometri.

Petrolierul a fost inclus pe lista sancțiunilor încă din 2024. Confiscarea navei riscă să amplifice tensiunile Washington-Moscova

Petrolierul a fost inclus pe lista sancțiunilor americane în iunie 2024, de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA, din cauza implicării sale în transportul de petrol iranian și venezuelean. Nava este înregistrată pe numele companiei Louis Marine Shipholding ENT, cu sediul în Turcia, companie care se află, la rândul ei, sub sancțiuni.

Între timp, presa internațională a relatat că Statele Unite au declanșat o operațiune de confiscare a petrolierului, după o urmărire care a durat mai bine de două săptămâni în Atlantic. Un oficial american a declarat agenției Reuters că operațiunea a fost realizată de Paza de Coastă, cu sprijin militar.

Postul de stat rus RT a susținut că un elicopter, despre care se crede că transporta forțe americane, a încercat să aterizeze pe petrolier.

Confiscarea navei riscă să amplifice tensiunile dintre Washington și Moscova, mai ales în contextul în care Bella 1 reușise anterior să evite o așa-zisă „blocadă” americană a navelor sancționate și să respingă încercările de abordaj din largul Venezuelei.

Wall Street Journal a relatat anterior că Rusia ar fi oferit protecție navei, inclusiv prin escortă submarină. În același timp, Reuters a transmis că SUA ar putea desfășura o altă operațiune similară în apele Americii Latine. „O altă interceptare este în desfășurare”, a scris pe platforma X jurnalistul Reuters Phil Stewart, specializat în securitate națională.

"Blocada petrolului venezuelean sancționat și ilegal rămâne pe deplin în vigoare - oriunde în lume"

Ulterior, un oficial american a confirmat pentru NBC News că petrolierul Marinera a fost securizat și se află acum în custodia Statelor Unite. Operațiunea a fost coordonată de Departamentul pentru Securitate Internă, cu sprijinul armatei americane. În prezent, la bordul navei se află oficiali ai forțelor de ordine americane, iar Homeland Security conduce acțiunea.

Înainte ca SUA să confirme confiscarea, Ministerul rus de Externe a declarat că nava se află în ape internaționale și acționează în conformitate cu dreptul maritim internațional. Potrivit postului RT, Moscova a subliniat că vasul, cunoscut anterior drept Bella 1, arborează pavilionul Rusiei și a cerut statelor occidentale, inclusiv Statelor Unite, să respecte libertatea sa de navigație.

Comandamentul European al Statelor Unite a confirmat ulterior confiscarea petrolierului, invocând încălcarea sancțiunilor americane.

Reacția oficială de la Washington nu a întârziat. Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a transmis un mesaj pe platforma X.

„Blocada petrolului venezuelean sancționat și ilegal rămâne pe deplin în vigoare - oriunde în lume”, a postat Hegseth.

Mesajul a fost publicat alături de anunțul oficial al Comandamentului European al SUA, notează SkyNews.

CITEȘTE ȘI: Forțele militare americane capturează un vas rusesc. Operațiune în curs, conform tabloidelor britanice

