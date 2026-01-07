€ 5.0905
Forțele militare americane capturează un vas rusesc. Operațiune în curs, conform tabloidelor britanice
Data actualizării: 16:02 07 Ian 2026 | Data publicării: 15:57 07 Ian 2026

Forțele militare americane capturează un vas rusesc. Operațiune în curs, conform tabloidelor britanice
Autor: D.C.

elicopter-us-navy Marina americană a oprit un petrolier rusesc care încălca embargoul, potrivit presei britanice. Fotografie cu caracter explicativ realizată de Eli Hunter Pexels
 

După o urmărire de peste două săptămâni prin Atlantic, forțele militare ale Statelor Unite încearcă să preia controlul asupra unui petrolier rusesc care a încălcat embargoul iranian, venind din Venezuela. Operațiunea în curs, conform tabloidelor britanice, implică risc de escaladare a tensiunilor între cele două mari puteri nucleare.

Petrolierul rusesc, Bella 1, ar fi în curs de confiscare în largul coastei Marii Britanii, potrivit unor relatări din media rusă, preluate de express.co.uk. Imagini ale unei presupuse operațiuni de asalt lansate din elicoptere circulă în mediul online, mai relatează presa britanică.

Petrolierul, inițial numit Bella 1, și-a schimbat numele în Marinera și a fost reînregistrat sub pavilion rus, după ce a evitat o tentativă de interceptare a SUA, potrivit CBS News.
Un oficial american, vorbind sub protecția anonimatului, a spus că operațiunea este efectuată de US Coast Guard în coordonare cu militarii americani. Conform relatărilor, confiscarea are loc în prezent în apropiere de Irlanda, potrivit mass-media ruse, scrie The Guardian. Anterior, o navă americană a fost observată urmărind petrolierul.

În contextul tensiunilor tot mai mari între cele două puteri nucleare, SUA au trimis aeronave specializate în detectarea submarinelor pentru a urmări nave de război ruse în Atlanticul de Nord, dar și pentru a monitorizare transporturile petroliere din Venezuela și Iran, țări aflate sub embargou. Rusia a trimis un submarin și alte nave militare pentru a escorta petrolierul pe care forțele americane îl urmăresc, prin Atlantic. Nava, aflată între Islanda și Insulele Britanice, a fost acuzată de încălcarea sancțiunilor americane și transport de petrol iranian. 

x close