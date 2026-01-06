Iran, aproape de revoltă. Protestarii strigă "moarte dictatorului” în bazarul din Teheran: Forțele de securitate intervin cu gaze (VIDEO)

Iran este tot mai aproape de o revoltă. Țara din Orientul Mijlociu este scena unor proteste extinse care au intrat în a noua zi consecutivă. Teheranul se află din nou în centrul tensiunilor, după ce comercianții din bazar au coborât obloanele, iar strigătele de „Moarte dictatorului” au răsunat în spații simbolice ale capitalei. Răspunsul autorităților nu a întârziat. Forțele de securitate au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Iran, sub presiune: proteste extinse în mai multe orașe

Manifestațiile nu se limitează la capitală. Marți au fost raportate proteste în mai multe orașe, printre care Mashhad și Lahijan, iar în paralel s-a conturat o grevă amplă a comercianților, atât în Teheran, cât și în alte centre urbane. Potrivit Iran International, numeroase magazine au fost închise în semn de solidaritate cu protestatarii.

BBC descrie situația drept una dintre cele mai serioase crize cu care se confruntă regimul iranian în ultimii ani. Protestele au început duminică, 28 decembrie, inițial pașnic, pe fondul nemulțumirilor legate de scumpiri și de prăbușirea monedei naționale în raport cu dolarul american. În scurt timp, însă, revendicările economice au fost înlocuite de mesaje politice directe.

Reacții internaționale și avertismentul lui Donald Trump

Tensiunile din Iran au atras atenția liderilor internaționali. Președintele SUA, Donald Trump, a apărut sâmbătă într-o fotografie purtând o șapcă inscripționată cu mesajul „Make Iran Great Again” (Nr. "Fă Iranul Grozav/Măreț Din Nou"). Totodată, acesta a transmis că Statele Unite vor reacționa „cu forță” în cazul în care autoritățile iraniene vor ucide protestatari.

Între timp, bilanțul victimelor continuă să crească. Organizația pentru drepturile omului HRANA anunță că, în cele nouă zile de proteste la nivel național, cel puțin 29 de persoane au fost ucise și peste 1.200 au fost arestate. Manifestațiile au continuat în ciuda desfășurării masive a forțelor de securitate.

Violențe grave în vestul țării

Orașul Malekshahi, din vestul Iranului, a devenit unul dintre cele mai violente. Potrivit martorilor, forțele de securitate au deschis focul sâmbătă seară, provocând moartea a cel puțin cinci manifestanți și rănirea altor aproape 30.

Bazarul din Teheran, închis și sub gaze lacrimogene

Un moment-cheie al zilei de marți a fost închiderea magazinelor din piața Molavi din Teheran, ca parte a grevei comercianților. Imagini video difuzate de Iran International arată obloane trase și tensiuni în creștere.

Situația s-a agravat în Marele Bazar din Teheran, unde forțele de securitate au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Înregistrările video surprind comercianți și protestatari scandând „Moarte dictatorului” și „Moarte lui Khamenei”, dar și mesaje care susțin revenirea dinastiei Pahlavi.

Scandări similare au fost semnalate în stații de metrou, inclusiv Baharestan, dar și în orașe din centrul țării, precum Yazdanshahr.

De la nemulțumiri economice la cereri de schimbare a regimului

Protestele au depășit rapid zona bazarului și s-au extins în alte segmente ale societății. Mesajele axate inițial pe economie s-au transformat în apeluri deschise la înlăturarea Republicii Islamice.

În orașul Shahrekord, din vestul Iranului, localnicii au raportat restricții severe ale accesului la internet și focuri de armă trase de forțele guvernamentale. Unități de securitate înarmate au fost desfășurate în mai multe zone sensibile, inclusiv în Teheran.

Cel mai important cleric sunnit din țară, Molavi Abdolhamid, a condamnat violențele, afirmând că reprimarea protestelor este ilegală atât din perspectiva dreptului internațional, cât și a legii islamice.

Sprijin extern și presiuni diplomatice

Reacțiile externe continuă să se acumuleze. Vicepremierul Suediei, Ebba Busch, și-a exprimat sprijinul pentru protestatari și a acuzat conducerea iraniană de încălcări grave ale drepturilor omului. Oficiali din Noua Zeelandă, Statele Unite și mai multe state europene au transmis că monitorizează atent evoluțiile și cer respectarea dreptului la protest pașnic.

Criza economică, combustibil pentru revoltă

Protestele din Iran se desfășoară pe fondul unei crize economice severe. Rialul iranian a atins un nou minim istoric, dolarul american fiind tranzacționat pe piața neoficială la aproximativ 1,47 milioane de riali. Scăderea abruptă a monedei și explozia prețurilor sunt considerate principalele cauze ale nemulțumirii populare.

Autoritățile descriu manifestațiile drept „revolte” influențate din exterior, însă protestele continuă în multe orașe, inclusiv Teheran, Shiraz, Mashhad și Bandar Abbas, în ciuda represiunii.

Guvernul a anunțat duminică un ajutor financiar lunar de aproximativ șase euro pentru fiecare cetățean.

„Fiecare persoană va primi pe lună câte un milion de de tomani (sau 10 milioane de riali, circa şase euro, n.r.). Această sumă va fi creditată în contul personal al cetățenilor timp de patru luni”, a declarat la televiziunea de stat Fatemeh Mohajerani, purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian.

Potrivit acesteia, măsura urmărește "să reducă presiunea economică asupra populaţiei".

Într-o țară cu 86 de milioane de locuitori, salariul mediu este de aproximativ 170 de euro, iar salariul minim ajunge la circa 85 de euro pe lună. În contextul hiperinflației, plățile zilnice sunt făcute tot mai rar în numerar, majoritatea iranienilor folosind telefoanele sau cardurile.

Pe fondul escaladării tensiunilor, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, ar lua în calcul părăsirea Teheranului împreună cu familia și apropiații săi, în eventualitatea în care forțele de securitate nu vor reuși să oprească protestele care alimentează o revoltă tot mai greu de controlat.

