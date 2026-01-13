Cea mai bogată în resurse provincie din Canada vrea independența. Ce spun sondajele despre mișcarea care i-ar surâde lui Trump

O mișcare separatistă din provincia Alberta se organizează pentru un referendum pentru independență. Inițiatorii spun că mișcarea câștigă tot mai mult teren, dar un nou sondaj publicat vineri a sugerat că doar o cincime dintre respondenții din Alberta ar vota pentru separarea de Canada, scrie CBC.

Sondajul Pollara Strategic Insights a constatat că 19% dintre cei 1.000 de canadieni din provincia Alberta chestionați spun că ar vota pentru separare, iar 75% ar vota împotriva acesteia.

„Este oarecum surprinzător când facem asta (n.r. sondaj) să vedem cât de scăzut este votul pentru separatism, pentru că adesea se simte mai puternic”, a declarat Matt Smith, vicepreședintele executiv din vestul țării la compania de sondaje.

„Este o minoritate foarte vocală și o majoritate covârșitoare foarte liniștită”, a spus el, adăugând că datele sondajului arată în mod constant că sprijinul nu a depășit niciodată 20%.

Elections Alberta a aprobat recent propunerea grupului pentru o petiție de inițiativă cetățenească privind independența.

Grupul a început să strângă semnături la începutul acestei luni. Dacă petiția reușește să adune cel puțin 177.732 de semnături aprobate până în mai, locuitorii Albertei ar putea vota un referendum de separare chiar în toamna anului 2026.

Ce spun sondajele de opinie privind independența provinciei Alberta

Concluziile sondajului Pollara sugerează, de asemenea, că 43% dintre locuitorii Albertei consideră că interesele provinciei sunt bine reprezentate de deciziile federale.

Sondajul a fost realizat între 5 și 20 decembrie 2025. Fiind un sondaj online, nu se aplică o marjă de eroare.

Sondajul Pollara vine la o zi după publicarea unui alt sondaj, realizat la începutul acestei luni de firma Research Co., cu sediul în Vancouver, care sugera un sprijin considerabil mai puternic pentru separare, în special în rândul respondenților mai tineri.

Acesta a constatat că 31% dintre cei 703 de locuitori ai Albertei chestionați susțin cel puțin ideea ca provincia să meargă pe propriul drum.

Respectivul sondaj, realizat între 4 și 6 ianuarie, a constatat, de asemenea, că 40% dintre tinerii adulți cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani susțin o Alberta independentă, ceea ce indică faptul că tinerii sunt cei care deschid calea în susținerea mișcării.

Reamintim că, în prima parte a anului trecut, când au apărut și discuțiile despre Groenlanda, președintele american Donald Trump a vorbit despre unirea Canadei cu Statele Unite ale Americii. Liderul de la Casa Albă i-a spus premierului canadian Mark Carney, în cadrul unei întrevederi desfășurate în Biroul Oval, că ar fi „mai bine” ca statul vecin să devină parte a Statelor Unite, sugerând că o astfel de unificare ar reprezenta un „mariaj minunat”.

Alberta este cea mai bogată în resurse provincie din Canada și deține cel mai mare sector de resurse naturale în termeni de valoare totală, în special datorită petrolului şi gazelor naturale.