Anexarea Groenlandei de către SUA, minimizată de Berlin: Nu există indicii reale

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a minimizat luni riscul unui atac american asupra Groenlandei, după ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a prelua vastul teritoriu autonom controlat de Danemarca, un aliat al SUA în cadrul NATO, transmite AFP.

"Nu am nicio indicaţie că acest lucru este luat în considerare serios" de Washington, a declarat Johann Wadephul cu privire la o posibilă anexare a Groenlandei prin forţă, după o întâlnire cu omologul său american, Marco Rubio.

"Mai degrabă, cred că există un interes comun în abordarea problemelor de securitate din regiunea arctică şi că ar trebui şi vom face acest lucru", a declarat el presei.

"NATO elaborează în prezent planuri mai concrete pe această temă, care vor fi apoi discutate în comun cu partenerii noştri americani", a adăugat Johann Wadephul.

Vizita şefului diplomaţiei germane la Washington

Vizita şefului diplomaţiei germane la Washington a avut loc înaintea unei întâlniri aşteptate în această săptămână între Marco Rubio şi oficiali danezi şi groenlandezi.

Donald Trump a afirmat duminică că Statele Unite vor obţine Groenlanda "într-un fel sau altul", precizând că nu se referă la o "închiriere" pe termen scurt, ci la achiziţionarea teritoriului.

Preşedintele american vede aceasta ca o modalitate prin care Statele Unite îşi pot asigura propria securitate împotriva Chinei şi Rusiei şi consideră că Danemarca a neglijat Groenlanda şi apărarea acesteia.

În faţa ameninţărilor americane, NATO şi Groenlanda au anunţat luni intenţia de a colabora pentru a întări apărarea teritoriului.

O anexare ar însemna moartea Alianţei Atlantice, a avertizat prim-ministrul danez Mette Frederiksen la începutul lunii ianuarie.

Această vastă insulă arctică având 57.000 de locuitori dispune de resurse minerale importante, majoritatea neexploatate, şi este considerată o locaţie strategică. Statele Unite au deja o bază militară acolo şi au operat alte aproximativ zece în timpul Războiului Rece, conform Agerpres.

