DCNews Stiri Internațional Canada, decizie referitoare la cercetătorii de talie mondială
Data actualizării: 12:22 10 Dec 2025 | Data publicării: 12:22 10 Dec 2025

Canada, decizie referitoare la cercetătorii de talie mondială
Autor: Crişan Andreescu

cercetatori
 

Canada a prezentat marți un plan pentru a atrage în țară o mie de cercetători de talie mondială, proveniți din diverse domenii, pe fondul unei competiții internaționale acerbe și al reducerii finanțărilor pentru știință în Statele Unite, informează AFP.

'Vom atrage 1.000 de noi cercetători foarte talentați aici, la Montreal, în Quebec și în Canada și vom avea cel mai mare buget din lume pentru a face acest lucru', a declarat ministrul industriei, Melanie Joly.

Cercetătorii vizați de Ottawa vor putea proveni din diferite domenii: inteligență artificială, medicină, inginerie, chimie, aerospațial, etc.

Într-un comunicat, guvernul a declarat că lansează 'unul dintre cele mai ample programe de recrutare de acest fel din lume', în valoare de 1,7 miliarde de dolari canadieni (1,05 miliarde de euro) pe 12 ani.

Această sumă va servi în special la finanțarea salariilor acestor talente de nivel mondial și ale echipelor lor, la crearea unor noi infrastructuri de cercetare, precum și la acordarea de stimulente pentru cercetătorii aflați la început de carieră.

'Unele țări aleg să întoarcă spatele libertății academice, noi nu vom face asta', a declarat Melanie Joly, întrebată dacă Canada intenționează să profite de tăierile bugetare decise de administrația lui Donald Trump care ar putea slăbi cercetarea americană.

Potrivit acesteia, mai mulți oameni de știință americani s-au arătat deja interesați de posibilitatea de a se stabili în Canada pentru a-și continua activitatea.

'De multă vreme, în Canada vorbim despre exodul creierelor, dar pentru prima dată de 30-40 de ani vom fi în măsură să atragem aceste creiere și, mai ales, să-i aducem înapoi acasă pe ai noștri', a continuat responsabila.

În acest context, Ottawa prevede să ofere un 'sprijin specializat' cercetătorilor pentru a accelera procesarea cererilor lor de imigrare.

Țara, cu 41 de milioane de locuitori, găzduiește puțin peste o sută de universități, cele mai cunoscute fiind Universitatea din Toronto, Universitatea McGill și Universitatea Columbia Britanică, menționează Agerpres.

