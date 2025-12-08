€ 5.0899
Castele și conace istorice din Franța, la preț de apartament bun în București sau Cluj
Data actualizării: 17:23 08 Dec 2025 | Data publicării: 17:10 08 Dec 2025

Castele și conace istorice din Franța, la preț de apartament bun în București sau Cluj
Autor: Andrei Itu

castelul Castel ilustrativ / FOTO: Freepik @EyeEm
 

Franța se numără printre cele mai pitorești țări din Europa, dar este și una dintre cele mai costisitoare destinații. Totuși, aici pot fi găsite unele dintre cele mai ieftine clădiri istorice, chiar dacă, în multe cazuri, acestea necesită renovări ample.

Mai multe castele și conace fermecătoare sunt scoase la vânzare cu un preț de mai puțin 300.000 de euro, adică prețul unui apartament bun în București sau Cluj-Napoca.

Variante de castel, pentru un buget mai scăzut

Însă există variante și pentru cei cu un buget mai scăzut. De exemplu, apartamentul aflat la ultimul etaj al castelului Trelissac din Dordogne, cu o suprafața totală de 102 mp, are un preț de doar 99.000 de euro. Castelul se află pe un domeniu de 4 hectare, iar până la ultimul etaj poate urca cu liftul.

Castel în ruină, la preț de 275.000 de euro

Un castel feudal din regiunea Bourbonnais, ridicat între secolele XI și XVI, dar aflat în ruină în momentul de față, a fost listat la suma de 275.000 de euro. Lângă castel se află o casă locuibilă de 165 mp, care intră în preț. Dar cei care sunt tentați de această proprietate sunt informați că are nevoie de reastaurări de amploare.

Un castel de 350 mp din Saint-Projet, amplasat într-o zonă pitorească, se vinde cu 296.000 de euro. Clădirea a fost, inițial, o anexă a unei mănăstiri medievale, apoi a fost remodelată până în anul 1781. Astăzi are 200 mp locuibili și cu posibilitatea extinderii la întregul spațiu. 

269.000 de euro, prețul unui apartament într-un castel din secolul al XVIII-lea

În regiunea Alpes-de-Haute-Provence, în satul Ongles, un apartament cu cinci dormitoare și o terasă acoperită de pergolă, aflat într-un castel din secolul al XVIII-lea, se vinde cu 269.000 de euro. Un conac aflat pe drumul dintre Angoulême și Brantôme, având o suprafața de 400 mp + 500 mp de anexe are un preț de 280.000 de euro.

Castele sau conace, care se pot revinde cu milioane de euro

Și numărul proprietăților de acest fel este foarte mare. Proprierarii vor să scape de ele deoarece renovările pot fi foarte costisitoare, dar pot fi o afacere foarte bună pentru cei care dispun de banii necesari pentru reabilitare. Odată restaurate, aceste castele sau conace pot fi revândute cu milioane de euro, potrivit unei analize făcute de cotidianul francez Le Figaro.

Prețurile din Cluj și București la apartamente

În medie, preţul locuinţelor de vânzare în Cluj este de aproximativ 3.000-3200 de euro/mp. Asta înseamnă că un apartament de aproximativ 75 metri pătrați, respectiv suprafaţă standard 3 camere” ar costa în jur de 225.000–230.000 euro. În zone mai premium, preţurile sunt și mai mari: De exemplu, un apartament de 3 camere, de aproximativ 106 metri pătrați, într-o zonă bună este listat la un preț uriaș, respectiv 355.000 de euro.

În București, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamente de 3 camere este de aproximativ 1.900–2.300 euro/mp. În medie, un apartament 3 camere, aproximativ 75-85 metri pătrați poate costa între 130.000 euroo şi 165.000 euro, în funcţie de zonă.

Vezi și - Un oraș din România, surpriza anului 2025 în imobiliare: „Iată că și orașele secundare pot oferi stabilitate!”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
apartamente bucuresti
apartamente cluj
