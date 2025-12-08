63 de copii uciși într-o grădiniță și un spital din Sudan

Peste 100 de persoane, inclusiv 63 de copii, au fost ucise în atacuri asupra unei grădinițe și a unui spital din Sudan, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), citate de SkyNews.

Atacuri la o grădiniță și un spital

Atacurile din 4 decembrie au început cu lovituri repetate asupra grădiniței din statul Kordofanul de Sud. Ele au continuat chiar și în timp ce părinții și îngrijitorii se grăbeau spre un spital din apropiere pentru a ajuta răniții, a adăugat OMS.

În aceeași zi, forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF) au anunțat că au preluat controlul asupra strategicului câmp petrolier Heglig, aflat în provincia Kordofanul de Sud, la doi ani și jumătate de la începutul războiului civil.

„Lovituri repetate în statul Kordofanul de Sud au vizat o grădiniță și, de cel puțin trei ori, spitalul rural Kalogi, ucigând 114 persoane, inclusiv 63 de copii, și rănind 35 de persoane, potrivit sistemului OMS de monitorizare a atacurilor asupra serviciilor medicale. Supraviețuitorii atacurilor din 4 decembrie au fost transferați la Abu Jebaiha, în Kordofanul de Sud, pentru tratament, iar apelurile pentru donații de sânge și alte tipuri de sprijin medical sunt urgente. Este alarmant faptul că paramedicii și salvatorii au fost atacați în timp ce încercau să-i transporte pe răniți de la grădiniță la spital”, a scris directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe rețeaua X.

Tensiuni în regiune

Heglig, situat la granița sudică a Sudanului, găzduiește principala instalație de procesare a petrolului sud-sudanez, care generează o mare parte din veniturile guvernului din Sudanul de Sud. Pe măsură ce petrolul este transportat prin sistemul de conducte Greater Nile până la Port Sudan, la Marea Roșie, pentru export, câmpul Heglig este esențial atât pentru veniturile Sudanului, cât și pentru cele ale Sudanului de Sud.

Forțele guvernamentale și muncitorii din câmpul petrolier s-au retras duminică din zonă pentru a evita confruntări care ar fi putut avaria instalațiile, au declarat surse guvernamentale pentru Reuters.

OMS a adăugat că un masacru a avut loc și în octombrie, în orașul al-Fashir.

Ministerul sudanez de Externe a condamnat atacurile, despre care afirmă că au fost efectuate de RSF (o forță paramilitară din Sudan) cu ajutorul dronelor.

Potrivit OMS, un total de 114 persoane, inclusiv 63 de copii, au fost ucise în aceste atacuri, în care au fost folosite arme grele. Alte 35 de persoane au fost rănite.

