€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Cadouri inedite de Secret Santa. Sigur nu ți-au venit aceste idei
Data actualizării: 09:32 08 Dec 2025 | Data publicării: 09:31 08 Dec 2025

Cadouri inedite de Secret Santa. Sigur nu ți-au venit aceste idei
Autor: Dana Mihai

secret santa Secret Santa
 

Se apropie sezonul Secret Santa, iar angajații din toată țara caută idei cât mai originale pentru cadourile de la birou.

Anul acesta, surprizele inedite și amuzante sunt în topul preferințelor.

Capsula cu mesaje pentru zile grele

Un borcănel în care pui bilețele cu mesaje amuzante, motivaționale sau ironice, un cadou simplu, dar extrem de personal și apreciat. Ideal pentru colegul care are nevoie de un „boost” în ședințele de luni.

Mini-oracol de birou

Un cub sau o rotiță cu răspunsuri la dilemele din timpul programului: „Mai bine nu”, „Ia o pauză”, „Sună-ți șeful”. Pe cât de amuzant, pe atât de util în birourile stresante.

Kit de supraviețuire la job

O cutie simpatică în care poți pune ciocolată, ceai calmant, un sticker „Nu deranja” și o mini-jucărie antistres. Este cadoul perfect pentru cel mai aglomerat coleg.

Citește și: Andreea Bălan își pregătește nunta din timp. Cum arată invitațiile elegante

Detector de minciuni pentru ședințe

O jucărie cu buton care face zgomot simbolic, desigur, pentru momentele în care cineva „exagerează” în timpul brainstorming-urilor. Un cadou dedicat colegilor cu spirit satiric.

Cactus cu mesaj amuzant

Plantele rezistente sunt la mare căutare, iar un cactus însoțit de eticheta „Colegul care supraviețuiește la orice” devine instant un cadou memorabil.

Diplomă personalizată pe stil ironic

„Cel mai organizat dezorganizat”, „Maestrul Excel”, „Supraviețuitorul ședințelor interminabile” – o diplomă pusă în ramă poate deveni piesa centrală de pe biroul colegului tău.

Zar pentru decizii rapide

Un zar mare inscripționat cu acțiuni: „Pauză”, „Cafea”, „Răspunde la email”, „Lasă pe mâine”. Perfect pentru colegii indeciși sau pentru cei care au mereu nevoie de o scuză ca să iasă la o cafea.

Puzzle cu imagine amuzantă

Un mini-puzzle cu un meme, o pisică supărată sau o imagine simpatică. Un cadou jucăuș, excelent pentru relaxare între taskuri.

Săpun artizanal în forme neobișnuite

Laptop, robot, pisică sau chiar forme festive un săpun artizanal iesit din tipare aduce un plus de originalitate și un strop de eleganță.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

secret santa
cadouri secret santa
cadouri
idei de cadouri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Masajul și relaxarea: secretul unui scalp sănătos și efect anti-age pentru bărbați
Publicat acum 13 minute
Trump avertizează că achiziția Netflix-Warner Bros. ar putea deveni „o problemă”
Publicat acum 18 minute
Eșecul lui Drulă îl face pe Fritz să ceară schimbări radicale: E nevoie de un proiect de reînnoire a USR
Publicat acum 22 minute
Paradoxul României: Cereri legitime și tragedie colectivă
Publicat acum 36 minute
Trimisul special al Consiliului Europei denunță „rusificarea” forțată a copiilor ucraineni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 42 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 10 ore si 20 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 15 ore si 17 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat acum 13 ore si 25 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 18 ore si 54 minute
Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close