Cadouri inedite de Secret Santa. Sigur nu ți-au venit aceste idei

Anul acesta, surprizele inedite și amuzante sunt în topul preferințelor.

Capsula cu mesaje pentru zile grele

Un borcănel în care pui bilețele cu mesaje amuzante, motivaționale sau ironice, un cadou simplu, dar extrem de personal și apreciat. Ideal pentru colegul care are nevoie de un „boost” în ședințele de luni.

Mini-oracol de birou

Un cub sau o rotiță cu răspunsuri la dilemele din timpul programului: „Mai bine nu”, „Ia o pauză”, „Sună-ți șeful”. Pe cât de amuzant, pe atât de util în birourile stresante.

Kit de supraviețuire la job

O cutie simpatică în care poți pune ciocolată, ceai calmant, un sticker „Nu deranja” și o mini-jucărie antistres. Este cadoul perfect pentru cel mai aglomerat coleg.

Detector de minciuni pentru ședințe

O jucărie cu buton care face zgomot simbolic, desigur, pentru momentele în care cineva „exagerează” în timpul brainstorming-urilor. Un cadou dedicat colegilor cu spirit satiric.

Cactus cu mesaj amuzant

Plantele rezistente sunt la mare căutare, iar un cactus însoțit de eticheta „Colegul care supraviețuiește la orice” devine instant un cadou memorabil.

Diplomă personalizată pe stil ironic

„Cel mai organizat dezorganizat”, „Maestrul Excel”, „Supraviețuitorul ședințelor interminabile” – o diplomă pusă în ramă poate deveni piesa centrală de pe biroul colegului tău.

Zar pentru decizii rapide

Un zar mare inscripționat cu acțiuni: „Pauză”, „Cafea”, „Răspunde la email”, „Lasă pe mâine”. Perfect pentru colegii indeciși sau pentru cei care au mereu nevoie de o scuză ca să iasă la o cafea.

Puzzle cu imagine amuzantă

Un mini-puzzle cu un meme, o pisică supărată sau o imagine simpatică. Un cadou jucăuș, excelent pentru relaxare între taskuri.

Săpun artizanal în forme neobișnuite

Laptop, robot, pisică sau chiar forme festive un săpun artizanal iesit din tipare aduce un plus de originalitate și un strop de eleganță.