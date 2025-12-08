Andreea Bălan își pregătește nunta din timp. Cum arată invitațiile elegante

Artista a primit deja invitațiile de nuntă, iar modelul ales a atras imediat atenția prin eleganță, rafinament și un concept vizual rar întâlnit în rândul evenimentelor mondene.

Invitații spectaculoase pentru un moment unic

Deși mai e jumătate de an, pregătirile pentru nunta Andreei Bălan sunt în plină desfășurare. Artista, cunoscută pentru perfecționismul ei și pentru gustul estetic atent cultivat, a ales un model de invitații care se înscrie în registrul exclusivității. Asemănătoare unor mici opere de artă, invitațiile sunt prezentate într-un plic auriu, cu detalii luminoase și linii minimaliste, iar suportul pe care este tipărit textul oferă impresia unor plăcuțe translucide, cu aspect de sticlă, ce conferă întregului design o notă de lux discret, dar spectaculos.

Nunta va avea loc în primăvara anului 2026, mai exact pe 10 mai, dată la care cântăreața și sportivul își vor jura iubire eternă în fața lui Dumnezeu și a celor mai apropiați. Pentru Andreea Bălan, aceasta va fi a doua căsătorie, însă emoția pare să fie la fel de intensă și autentică și cu Victor Cornea, tenismenul alături de care trăiește de mai bine de un an o relație stabilă și profund armonioasă.

Detaliile nunții, puse la punct din timp

Din dorința de a evita agitația specifică ultimelor luni de pregătire, artista a început organizarea cu mult timp înainte. Invitațiile au fost printre primele elemente bifate. Modelul ales nu doar că se diferențiază de clasicul stil folosit de majoritatea cuplurilor, dar își propune și să transmită un mesaj clar: nunta va fi un eveniment elegant, cu accente moderne, în care esteticul și emoția vor funcționa într-un echilibru perfect.

Dincolo de frumusețea vizuală, invitațiile transmit și viziunea artistică a Andreei Bălan asupra ceremoniei: un univers în care rafinamentul, discreția și simbolistica iubirii capătă forme palpabile.

O piesă specială pentru dansul mirilor

Pe lângă detaliile materiale ale evenimentului, Andreea Bălan nu a neglijat nici componenta artistică. Recent, artista a mărturisit, într-o apariție televizată, că are în plan să lanseze o piesă specială chiar înainte de nuntă. Melodia urmează să fie interpretată pentru prima dată la concertul său de la Sala Palatului, programat pentru 1 martie 2026. Intenția ei este ca acea compoziție muzicală să devină chiar melodia dansului mirilor.

„Urmează o melodie nouă, el nu știe. O voi lansa la Sala Palatului și o voi cânta în premieră pentru el, pe 1 martie. Și apoi, poate vom face dansul mirilor pe ea, dacă îi va plăcea. Dacă nu, o să aleagă el piesa”, a explicat artista, accentuând emoția pregătirilor.

Deși a glumit cu privire la varianta alegerii unei melodii alternative de către Victor Cornea, Andreea pare convinsă că viitorul soț îi va aprecia demersul artistic, mai ales că între cei doi există o conexiune bazată pe respect, susținere reciprocă și sensibilitate.

O nuntă așteptată de fani și prieteni

Nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea se anunță a fi unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului 2026. Cei doi nu doar că formează un cuplu admirat public, ci reprezintă și un exemplu de echilibru între viața profesională intensă și armonia afectivă.

Invitațiile, prezentate deja apropiaților, au stârnit numeroase reacții pozitive, iar imaginile cu designul lor unic confirmă preocuparea cântăreței pentru detalii, simboluri și estetică. Totul sugerează un eveniment construit din dragoste, eleganță și momente memorabile.

Pe măsură ce data de 10 mai se apropie, cei doi îndrăgostiți continuă pregătirile, pregătindu-se să transforme ceremonia într-o celebrare autentică a iubirii și a promisiunilor pe termen lung. În stilul binecunoscut al Andreei Bălan, fiecare etapă este pregătită cu migală, energie și bucurie, astfel încât invitații să trăiască alături de ei o zi de neuitat.