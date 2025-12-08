Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen: Strategia care pune pe jar țări precum Cehia, Irlanda, Slovacia sau Suedia

În această săptămână, Comisia Europeană va declara pentru prima dată în mod explicit ce înseamnă în practică agenda sa „Cumpărați produse europene”. Acest lucru va fi inclus în Legea de Accelerare Industrială de miercuri - care are scopul de garanta că miliarde de euro în contracte de achiziții publice ajung la producătorii din UE în diferite sectoare, de la turbine eoliene la sisteme informatice, scrie Politico.

Împotriva acestei inițiative există deja opoziție din partea unui grup de nouă țări ale UE, condus de Republica Cehă, căreia i s-au alăturat Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Malta, Portugalia, Slovacia și Suedia. Aceasta este motivată de îngrijorarea că UE va ajunge să se autosaboteze dacă izolează unele sectoare ale economiei de restul lumii.

Rebeliunea față de legea propusă dezvăluie viziuni contradictorii despre ceea ce trebuie să facă Europa pentru a concura împotriva SUA și Chinei.

Pentru o tabără condusă de președintele francez Emmanuel Macron, dominată de greii industriali ai blocului comunitar, Europa poate reuși în confruntarea globală doar dacă acordă un tratament preferențial propriilor campioni industriali și tehnologici în atribuirea contractelor majore, cum ar fi cele pentru rețelele de transport public.

Pentru țările mai mici, cu o agendă comercială mai liberală, este o problemă. Acestea susțin că economiile lor pot rămâne competitive doar dacă sunt libere să aleagă cele mai bune produse la cel mai bun preț, chiar dacă asta înseamnă să cumpere de la chinezi sau coreeni.

De-a lungul anilor, aceste țări au suspectat că o strategie de „Cumpărare europeană” va slăbi de fapt economia UE, acordând un tratament preferențial companiilor franco-germane de talie mare, care vor fi supuse unei presiuni mai mici pentru a concura și vor percepe prețuri nedrept de mari furnizorilor și clienților.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut ideea de a permite guvernelor și altor organisme publice să exprime o „preferință europeană” în achiziții publice, după ce a început al doilea mandat în urmă cu un an.

Legea de Accelerare Industrială este un prim caz de testare pentru acest concept, fiind inclusă într-o inițiativă concepută inițial pentru a accelera investițiile în proiecte de decarbonizare, ca parte a Pactului Industrial Curat al lui von der Leyen.

În timpul procesului de elaborare, vicepreședintele executiv al Comisiei, Stéphane Séjourné din Franța, a integrat conceptul „Cumpărați Europa” în propunere, împreună cu o supraveghere mai strictă a investițiilor străine.

Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen

Ca răspuns, cehii au cerut Bruxelles-ului să „dea dovadă de cea mai mare prudență posibilă atunci când elaborează abordarea «preferinței europene»”, conform unui document de poziție obținut de Politico înainte de o reuniune a miniștrilor industriei din UE de luni.

„Adoptarea unor reguli disproporționate privind «preferința europeană» ca standard în politicile noastre ar putea risca... o adâncire a neîncrederii în sistemul comercial multilateral și în UE ca partener fiabil și previzibil”, adaugă documentul ceh, care a fost semnat de celelalte opt țări.

Aceste temeri sunt împărtășite și în afara Europei: o delegație a federației de afaceri japoneze Keidanren - care include Toyota și Mitsubishi printre membri - s-a întâlnit recent cu un membru al cabinetului lui Séjourné pentru a discuta ideea preferinței europene, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Ideea lor este ca „partenerii UE cu aceleași interese”, cum ar fi Japonia, să fie exceptați de la astfel de cerințe.

Preocupările exprimate în documentul ceh au fost împărtășite și de unele grupuri industriale europene - chiar dacă, teoretic, ar beneficia dacă guvernele lor ar cumpăra mai multe produse, servicii sau tehnologii autohtone.

Peter Kofler, președintele grupului de afaceri Danish Entrepreneurs, a avertizat împotriva „zidurilor protectoare care ne izolează de realitatea globală”.

„Impunerea «Preferinței Europene» înainte ca soluțiile noastre să fie de clasă mondială ne va prinde într-o economie de nivel secundar”, a argumentat el.

Implementarea este esențială

Alte grupuri de afaceri au semnalat deschidere față de cerințele de preferință locală, dar își fac griji cu privire la modul în care acestea vor fi implementate sau se tem că ar putea fi percepute ca impunând o povară administrativă suplimentară, exact în timp ce von der Leyen își propune să reducă birocrația.

Federația industriei tehnologice, Orgalim, s-a exprimat în general în favoarea acestei idei, dar a afirmat că este nevoie să se evite „sarcini administrative și de reglementare suplimentare care înăbușă industria într-un moment în care avem nevoie disperată de flexibilitatea de a inova și de a concura”.

Într-un document de poziție anterior, Polonia a afirmat că cerințele privind conținutul local ar putea fi „instrumente importante”, dar că succesul lor „va depinde în mare măsură de calibrarea lor”. Solicitând o abordare flexibilă a inițiativei „Fabricat în Europa”, polonezii au avertizat, de asemenea, că țările cele mai avansate în tranziția către energia verde ar putea beneficia în mod disproporționat.

Aleksandra Kordecka, expertă în cabinetul Séjourné, a încercat să risipească aceste îngrijorări la un eveniment recent.

„Ideea legată de Fabricat în Europa, cred, este ca banii publici [să meargă către] industria europeană și locurile de muncă europene”, a spus ea.

Comisia dorește să creeze un mediu în care industriile europene să poată concura cu supracapacitățile masive chineze, a adăugat Kordecka: „Nu este vorba sub nicio formă de închiderea completă a pieței”.