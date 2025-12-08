€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Internațional Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen: Strategia care pune pe jar țări precum Cehia, Irlanda, Slovacia sau Suedia
Data publicării: 08:31 08 Dec 2025

Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen: Strategia care pune pe jar țări precum Cehia, Irlanda, Slovacia sau Suedia
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres
 

O rebeliune împotriva apelurilor Ursulei von der Leyen pentru o „preferință” europeană în achizițiile publice dezvăluie viziuni contradictorii despre cum să concurezi cu SUA și China.

În această săptămână, Comisia Europeană va declara pentru prima dată în mod explicit ce înseamnă în practică agenda sa „Cumpărați produse europene”. Acest lucru va fi inclus în Legea de Accelerare Industrială de miercuri - care are scopul de garanta că miliarde de euro în contracte de achiziții publice ajung la producătorii din UE în diferite sectoare, de la turbine eoliene la sisteme informatice, scrie Politico.

Împotriva acestei inițiative există deja opoziție din partea unui grup de nouă țări ale UE, condus de Republica Cehă, căreia i s-au alăturat Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Malta, Portugalia, Slovacia și Suedia. Aceasta este motivată de îngrijorarea că UE va ajunge să se autosaboteze dacă izolează unele sectoare ale economiei de restul lumii.

Rebeliunea față de legea propusă dezvăluie viziuni contradictorii despre ceea ce trebuie să facă Europa pentru a concura împotriva SUA și Chinei.

Pentru o tabără condusă de președintele francez Emmanuel Macron, dominată de greii industriali ai blocului comunitar, Europa poate reuși în confruntarea globală doar dacă acordă un tratament preferențial propriilor campioni industriali și tehnologici în atribuirea contractelor majore, cum ar fi cele pentru rețelele de transport public.

Pentru țările mai mici, cu o agendă comercială mai liberală, este o problemă. Acestea susțin că economiile lor pot rămâne competitive doar dacă sunt libere să aleagă cele mai bune produse la cel mai bun preț, chiar dacă asta înseamnă să cumpere de la chinezi sau coreeni.

De-a lungul anilor, aceste țări au suspectat că o strategie de „Cumpărare europeană” va slăbi de fapt economia UE, acordând un tratament preferențial companiilor franco-germane de talie mare, care vor fi supuse unei presiuni mai mici pentru a concura și vor percepe prețuri nedrept de mari furnizorilor și clienților.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut ideea de a permite guvernelor și altor organisme publice să exprime o „preferință europeană” în achiziții publice, după ce a început al doilea mandat în urmă cu un an.

Legea de Accelerare Industrială este un prim caz de testare pentru acest concept, fiind inclusă într-o inițiativă concepută inițial pentru a accelera investițiile în proiecte de decarbonizare, ca parte a Pactului Industrial Curat al lui von der Leyen.

În timpul procesului de elaborare, vicepreședintele executiv al Comisiei, Stéphane Séjourné din Franța, a integrat conceptul „Cumpărați Europa” în propunere, împreună cu o supraveghere mai strictă a investițiilor străine.

CITEȘTE ȘI               -              Elon Musk spune că Uniunea Europeană trebuie "eradicată". De la ce a pornit furia miliardarului

Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen

Ca răspuns, cehii au cerut Bruxelles-ului să „dea dovadă de cea mai mare prudență posibilă atunci când elaborează abordarea «preferinței europene»”, conform unui document de poziție obținut de Politico înainte de o reuniune a miniștrilor industriei din UE de luni.

„Adoptarea unor reguli disproporționate privind «preferința europeană» ca standard în politicile noastre ar putea risca... o adâncire a neîncrederii în sistemul comercial multilateral și în UE ca partener fiabil și previzibil”, adaugă documentul ceh, care a fost semnat de celelalte opt țări.

Aceste temeri sunt împărtășite și în afara Europei: o delegație a federației de afaceri japoneze Keidanren - care include Toyota și Mitsubishi printre membri - s-a întâlnit recent cu un membru al cabinetului lui Séjourné pentru a discuta ideea preferinței europene, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Ideea lor este ca „partenerii UE cu aceleași interese”, cum ar fi Japonia, să fie exceptați de la astfel de cerințe.

Preocupările exprimate în documentul ceh au fost împărtășite și de unele grupuri industriale europene - chiar dacă, teoretic, ar beneficia dacă guvernele lor ar cumpăra mai multe produse, servicii sau tehnologii autohtone.

Peter Kofler, președintele grupului de afaceri Danish Entrepreneurs, a avertizat împotriva „zidurilor protectoare care ne izolează de realitatea globală”.

„Impunerea «Preferinței Europene» înainte ca soluțiile noastre să fie de clasă mondială ne va prinde într-o economie de nivel secundar”, a argumentat el.

CITEȘTE ȘI                -              25 de ani de la adoptarea Cartei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE

Implementarea este esențială

Alte grupuri de afaceri au semnalat deschidere față de cerințele de preferință locală, dar își fac griji cu privire la modul în care acestea vor fi implementate sau se tem că ar putea fi percepute ca impunând o povară administrativă suplimentară, exact în timp ce von der Leyen își propune să reducă birocrația.

Federația industriei tehnologice, Orgalim, s-a exprimat în general în favoarea acestei idei, dar a afirmat că este nevoie să se evite „sarcini administrative și de reglementare suplimentare care înăbușă industria într-un moment în care avem nevoie disperată de flexibilitatea de a inova și de a concura”.

Într-un document de poziție anterior, Polonia a afirmat că cerințele privind conținutul local ar putea fi „instrumente importante”, dar că succesul lor „va depinde în mare măsură de calibrarea lor”. Solicitând o abordare flexibilă a inițiativei „Fabricat în Europa”, polonezii au avertizat, de asemenea, că țările cele mai avansate în tranziția către energia verde ar putea beneficia în mod disproporționat.

Aleksandra Kordecka, expertă în cabinetul Séjourné, a încercat să risipească aceste îngrijorări la un eveniment recent.

„Ideea legată de Fabricat în Europa, cred, este ca banii publici [să meargă către] industria europeană și locurile de muncă europene”, a spus ea.

Comisia dorește să creeze un mediu în care industriile europene să poată concura cu supracapacitățile masive chineze, a adăugat Kordecka: „Nu este vorba sub nicio formă de închiderea completă a pieței”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

uniunea europeana
produse europene
comisia europeana
ursula von der leyen
protectionism
cehia
irlanda
slovacia
suedia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Alexandru Iorga, (PSD), este noul primar al orașului Găești.
Publicat acum 13 minute
Copil, devenit primar în comuna bihoreană Remetea. A fost votat de 76% dintre alegători
Publicat acum 20 minute
Andreea Bălan își pregătește nunta din timp. Cum arată invitațiile elegante
Publicat acum 26 minute
Cine îl înlocuiește pe Marcel Ciolacu după victoria de la CJ Buzău. A propus evaluarea psihologică a candidaţilor la alegeri
Publicat acum 36 minute
Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen: Strategia care pune pe jar țări precum Cehia, Irlanda, Slovacia sau Suedia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 34 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 8 ore si 12 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 06 Dec 2025
Elon Musk spune că Uniunea Europeană trebuie "eradicată". De la ce a pornit furia miliardarului
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close