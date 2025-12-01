€ 5.0906
Rolul României, membră UE și NATO, în Orientul Mijlociu. Mesaj al ambasadorului George Maior
Data actualizării: 18:15 01 Dec 2025 | Data publicării: 18:13 01 Dec 2025

Rolul României, membră UE și NATO, în Orientul Mijlociu. Mesaj al ambasadorului George Maior
Autor: Flaviu Predescu

ambasador
 

George Maior, ambasadorul României în Regatul Hașemit al Iordaniei a transmis un mesaj pentru The Jordan Times, una dintre cele mai importante publicații din Iordania. Sub titlul Un partener apropiat și un prieten...

George Maior, ambasadorul României în Regatul Hașemit al Iordaniei a transmis un mesaj pentru The Jordan Times, una dintre cele mai importante publicații din Iordania. Sub titlul Un partener apropiat și un prieten de încredere: Celebrând 60 de ani de relații diplomatice cu Iordania cu ocazia Zilei Naționale a României, diplomatul s-a referit la bunele relații dintre cele două țări și la rolul României ca membru al Uniunii Europene și al NATO. Maior a subliniat strânsa cooperare dintre cele două state, ridicată anul acesta la nivel de parteneriat strategic. De asemenea, Ambasada României a fost Punctul de Contact NATO la Amman.

România și Iordania, cooperare ridicată la nivel de Parteneriat Strategic

„În calitate de stat membru al UE, România a susținut mult timp cooperarea strânsă UE-Iordania, care a fost ridicată anul acesta la rang de Parteneriat Strategic și Cuprinzător. În ultimii trei ani, Ambasada României a fost Punctul
de Contact NATO la Amman și a lucrat pentru consolidarea relației dintre Regatul Hașemit și Alianța Nord-Atlantică, reflectând rolul Iordaniei ca furnizor cheie de securitate și stabilitate în regiune.”

„1 Decembrie este o dată care unește românii din întreaga lume în celebrarea Zilei Naționale. Este un moment în care istoria României este comemorată cu mândrie, dar și o oportunitate de a privi spre viitor. Ca toate sărbătorile importante, aceasta este mai frumoasă atunci când este împărtășită cu prietenii. Și, pentru România, Iordania a fost un prieten apropiat și un partener timp de mai bine de o jumătate de secol. Anul 2025 marchează a 60-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice dintre România și Regatul Hașemit al Iordaniei.

Dezvoltarea continuă a legăturilor noastre bilaterale este cu atât mai remarcabilă dacă luăm în considerare numeroasele schimbări și răsturnări geopolitice din ultimele șase decenii. Forța durabilă a relației subliniază faptul că, dincolo de interesele și obiectivele comune ale țărilor noastre, acest parteneriat este ancorat de
afinitatea și prietenia autentică dintre popoarele noastre. 

Celebrarea Zilei Naționale a României ne permite să reflectăm asupra modului în care experiențele istorice ale celor două țări au consolidat această înțelegere și prietenie reciprocă. După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la sfârșitul Primului Război Mondial, România s-a confruntat cu o nouă realitate geopolitică, în care multe dintre vechile certitudini fuseseră înlăturate și apăreau noi tipuri de provocări. Iordania, după independența sa la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a confruntat cu o situație similară. Ambele țări au înțeles devreme importanța
diplomației și a cooperării internaționale pentru asigurarea unei păci și prosperității durabile.

Iordania, pilon al stabilității regionale

Astăzi, această experiență istorică se reflectă în angajamentul celor două țări față de o ordine internațională bazată pe reguli și în sprijinul nostru pentru soluții pașnice și juste în Orientul Mijlociu, precum și în alte domenii. Eforturile diplomatice continue ale Majestății Sale Regele Abdullah evidențiază rolul constructiv al Iordaniei ca pilon
al stabilității și păcii regionale.”

..............................................................................................................................

„Poziția strategică a României în Europa și rolul esențial al Iordaniei în Orientul Mijlociu au permis celor două națiuni să acționeze ca punți între regiunile lor respective, facilitând dialogul și colaborarea cu privire la probleme globale cheie. În calitate de stat membru al UE, România a susținut mult timp cooperarea strânsă UE-
Iordania, care a fost ridicată anul acesta la rang de Parteneriat Strategic și Cuprinzător. În ultimii trei ani, Ambasada României a fost Punctul de Contact NATO la Amman și a lucrat pentru consolidarea relației dintre Regatul Hașemit și Alianța Nord-Atlantică, reflectând rolul Iordaniei ca furnizor cheie de securitate și stabilitate în regiune. Un rol care a fost încă o dată recunoscut odată cu deschiderea, în septembrie anul acesta, a Biroului de Legătură NATO la Amman, prima astfel de reprezentanță în regiune.”

Articolul integral pe:

https://jordantimes.com/opinion/george-maior/a-close-partner-and-steadfast-friendhonouring-60-years-of-diplomatic-relations-with-jordan 

ambasadorul George Maior
