DCNews Stiri Compania fiilor lui Trump a pierdut un miliard de dolari într-o singură zi pe piața cripto
Data publicării: 12:01 03 Dec 2025

Compania fiilor lui Trump a pierdut un miliard de dolari într-o singură zi pe piața cripto
Autor: Tiberiu Vasile

Compania fiilor lui Trump a pierdut un miliard de dolari într-o singură zi pe piața cripto Sursa Foto: Agerpres
 

American Bitcoin, compania de crypto susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump, a înregistrat o prăbușire la bursă.

American Bitcoin, firma de minat criptomonede susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump, a înregistrat o scădere abruptă la bursă, acțiunile sale pierzând aproape 40% din valoare într-o singură zi. În termeni financiari, aceasta echivalează cu aproximativ 1 miliard de dolari șterși din capitalizarea de piață, potrivit Financial Times. Informațiile Bloomberg relevă un volum de tranzacționare de aproape 40 de ori mai mare decât media recurentă, semn al unei zile foarte volatile pe piața crypto.

Eric Trump explică prăbușirea

Declinul masiv a fost pus pe seama investitorilor care au avut posibilitatea să își „blocheze profiturile” după ce contribuiau anterior cu 215 milioane de dolari în finanțare privată, în iunie, a explicat Eric Trump, cofondator și director de strategie al companiei. „Acesta este motivul pentru care vedem volatilitate la bursă”, a adăugat el.

American Bitcoin își desfășoară activitatea prin minarea de bitcoin, procesul prin care sunt generate noi monede, și menține o rezervă „strategică” de criptomonede.

Reacțiile conducerii American Bitcoin

Matt Prusak, șeful companiei, a subliniat că sfârșitul perioadei de blocare „afectează cine poate cumpăra sau vinde, nu activele pe care le operăm sau munca pe care o face echipa în fiecare zi”.

Deși Donald Trump Jr. a fost un investitor încă de la început, conducerea executivă se află la Eric Trump, responsabil de strategia companiei.

Alte proiecte cripto ale familiei Trump

American Bitcoin este doar unul dintre mai multe proiecte crypto sprijinite de familia Trump. Trump Jr. și Eric Trump sunt cofondatorii și liderii companiei World Liberty Financial (WLF), care a emis miliarde de tokenuri proprii și îl prezintă pe Donald Trump în bordul oficial ca fiind „cofondator emerit”. În ultimul an, tokenul WLF a pierdut 86% din valoare, conform CoinMarketCap.

În același timp, Trump Media & Technology Group (TMTG), care gestionează platforma Truth Social și este controlată, de asemenea, de familia Trump, a anunțat intenția de a strânge 1,5 miliarde de dolari prin noi acțiuni și încă 1 miliard prin obligațiuni convertibile, pentru a crea o „trezorerie bitcoin”. Totuși, acțiunile TMTG au scăzut cu aproape 70% de la începutul anului.

Declinuri similare au afectat și alte companii catalogate drept „de rezervă bitcoin”, pe fondul vânzărilor masive de sute de active digitale în ultimele luni.

Prăbușirea American Bitcoin confirmă volatilitatea ridicată a pieței crypto, chiar și pentru companii cu sprijinul unor investitori de renume precum Trump Jr. și Eric Trump. Această pierdere record de 1 miliard de dolari într-o singură zi ilustrează riscurile uriașe ale sectorului, dar și reacțiile rapide ale investitorilor în momente critice.

CITEȘTE ȘI: Cine este investitorul misterios care a pompat 100 de milioane de dolari în platforma cripto a familiei Trump
 

criptomonede
bitcoin
america
donald trump
