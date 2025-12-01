VIDEO Patru morți și zeci de răniți într-un atac cu rachete balistice rusești asupra orașului Dnipro

Un atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Dnipro, situat în estul țării, a ucis patru persoane și a rănit alte 40, au anunțat autoritățile citate de BBC. Din fotografiile distribuite online, o victimă ar fi chiar un copil.

Ar fi fost folosită o rachetă balistică în atacurile de luni dimineață, potrivit unor informații neconfirmate.

Lovitura Rusiei, surprinsă în mediul online

Videoclipurile distribuite online au arătat o explozie puternică pe marginea unei autostrăzi, iar presa locală a relatat că o clădire de birouri, mașini și magazine au fost lovite sau grav avariate.

Dnipro. This is how a russian missile hit the city in broad daylight.



4 people are already dead.



This is pure madness.

russians are murderers, nothing else. https://t.co/Wh9rT15Iya pic.twitter.com/mk9tOF1YEy — UAVoyager???????? (@NAFOvoyager) December 1, 2025

❗️Russia hit Dnipro with an Iskander-M ballistic missile. Four people have already been killed after the direct hit: local media also report eight injured. pic.twitter.com/TShp6umGSg — UkraineWorld (@ukraine_world) December 1, 2025

Dnipro, lovit des de atacurile rusești

Dnipro, care se află la aproximativ 100 km de linia frontului, a fost frecvent ținta atacurilor rusești de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei, în februarie 2022.

Atacul a venit cu o zi înainte ca trimisul special al SUA, Steve Witkoff, să se întâlnească la Moscova cu președintele Vladimir Putin pentru discuții menite să pună capăt războiului din Ucraina. Witkoff l-a vizitat de mai multe ori în acest an pe liderul rus, însă nu a fost niciodată la Kiev.

Întâlniri pentru pacea din Ucraina

O delegație ucraineană s-a întâlnit cu Witkoff, secretarul de stat american Marco Rubio și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, în Florida, duminică.

Zelenski a declarat luni că discuțiile au fost „foarte constructive”, dar că există „probleme dificile” care trebuie soluționate - ecou al comentariilor lui Rubio, care a afirmat că întâlnirea a fost „productivă”, dar că „mai este de lucru”.

Întâlnirea din Florida a fost cel mai recent pas dintr-o serie intensă de contacte, în cadrul cărora delegațiile ucrainene și ruse au discutat separat cu oficiali americani despre un plan de pace.

Rămân diferențe între Kiev și Moscova

Cu toate acestea, diferențe substanțiale persistă între pozițiile Moscovei și ale Kievului.

Rusia a refuzat să renunțe la cererea sa principală ca Ucraina să se retragă din zonele din Donbas pe care încă le controlează, lucru pe care Kievul afirmă că nu îl va accepta niciodată.

„Dacă nu se retrag, vom obține asta prin forța armelor”, a spus Vladimir Putin. În replică, Zelenski a declarat că Rusia „disprețuiește” eforturile de a „pune cu adevărat capăt războiului”.

Chestiunile legate de securitatea viitoare a Ucrainei sunt, de asemenea, un subiect de dispută. Kievul și partenerii săi europeni doresc ca Ucrainei să i se ofere garanții de securitate - precum aderarea la NATO - care să o protejeze de noi atacuri. Însă Rusia se opune vehement, iar Donald Trump a exclus, de asemenea, posibilitatea ca Ucraina să se alăture alianței militare.

Zelenski, primit la Paris de Macron

Între timp, Volodimir Zelenski a sosit la Paris pentru a obține sprijin din partea președintelui francez Emmanuel Macron, iar marți va merge în Irlanda.

În ultimele săptămâni, la Kiev și în rândul europenilor au crescut îngrijorările că SUA devine mai receptivă la cererile Rusiei decât la cele ale Ucrainei și că Europa este exclusă de la masa negocierilor.

Zelenski a fost, de asemenea, slăbit politic pe plan intern de un scandal de corupție. Șeful său de cabinet, Andrii Yermak, care a condus și delegația ucraineană la negocierile de pace, a demisionat vineri după ce anchetatorii anticorupție i-au percheziționat locuința - deși nu a fost acuzat de nicio ilegalitate. Doi miniștri au fost, de asemenea, concediați.

Duminică, Trump le-a declarat jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One că Ucraina are „niște mici probleme dificile”, referindu-se la scandal, și și-a repetat opinia că atât Rusia, cât și Ucraina vor să pună capăt războiului.

Zeci de mii de soldați au fost uciși sau răniți, la fel ca și alte mii de civili, iar cel puțin șapte milioane de persoane au devenit refugiați de când Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022.