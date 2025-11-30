€ 5.0906
DCNews Stiri Trump, summit cu Putin la București! Confuzia deja celebră cu Budapesta, în The Guardian
Data actualizării: 17:41 30 Noi 2025 | Data publicării: 17:31 30 Noi 2025

Trump, summit cu Putin la București! Confuzia deja celebră cu Budapesta, în The Guardian
Autor: Iulia Horovei

donald trump romania În prim-plan, președintele american Donald Trump. În fundal, drapelul național al României, arborat lângă statuia domnitorului Mihai Viteazul, București. Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres
 

Confuzia dintre București și Budapesta, deja celebră la nivel internațional, a fost repetată recent de publicația britanică The Guardian.

Versiunea inițială a unui articol publicat de ziarul britanic The Guardian menționa eronat că Donald Trump plănuia un summit cu Putin la București; locația propusă era, de fapt, Budapesta - o greșeală devenită deja subiect de glume pe plan internațional între români și unguri, dar nu numai, din cauza frecvenței cu care, în general cetățenii străini, confundă cele două capitale.

Trump, întâlnire cu Putin la... Bucharest sau Budapest?

Într-un editorial despre evoluțiile recente ale discuțiilor între părțile ucraineană, rusă și americană, autorul prezintă o analiză politică despre situația actuală a conflictului dus de Rusia în Ucraina și încercările părților pentru a ajunge la negocieri de pace, schițând concluzii proprii despre relația dintre Europa, SUA și Rusia. Doar că la finalul articolului se menționează că, inițial, a fost transmis că președintele american urma să aibă o întâlnire cu omologul său rus la București, capitala României, greșeală corectată însă cu adevărata locație - capitala Ungariei, Budapesta. 

Articolul punctează momentul în care Europa realizează că nu mai poate conta pe Statele Unite ale Americii pentru propria securitate, după ce administrația Trump a lucrat, „pe ascuns”, la un plan de pace favorabil Rusiei. Planul, prezentat drept „realist”, ar fi recompensat agresiunea Moscovei și ar fi împins Ucraina spre capitulare, provocând panică în capitalele europene și zguduind încrederea în alianța transatlantică.

De asemenea, în editorial este prezentată reacția liderilor europeni, caracterizată ca fiind rapidă: au respins prevederile care afectau securitatea Europei și au încercat să limiteze daunele politice.

Dar concluzia este sumbră: Europa trebuie să se pregătească să își gestioneze singură apărarea în fața expansionismului rus. În timp ce Trump oscilează între concesii și ambiguitate față de Vladimir Putin, „Bătrânul continent” înțelege că dependența strategică de Washington nu mai e sustenabilă.

Citește și: Oficiali de rang înalt din Ucraina merg azi în SUA pentru discuțiile de pace

Citește și: Președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, supărat pe întâlnirea cu Vladimir Putin

donald trump
vladimir putin
budapesta
bucuresti
romania
summit
ungaria
ucraina
razboi rusia ucraina
