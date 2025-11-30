Versiunea inițială a unui articol publicat de ziarul britanic The Guardian menționa eronat că Donald Trump plănuia un summit cu Putin la București; locația propusă era, de fapt, Budapesta - o greșeală devenită deja subiect de glume pe plan internațional între români și unguri, dar nu numai, din cauza frecvenței cu care, în general cetățenii străini, confundă cele două capitale.

Trump, întâlnire cu Putin la... Bucharest sau Budapest?

Într-un editorial despre evoluțiile recente ale discuțiilor între părțile ucraineană, rusă și americană, autorul prezintă o analiză politică despre situația actuală a conflictului dus de Rusia în Ucraina și încercările părților pentru a ajunge la negocieri de pace, schițând concluzii proprii despre relația dintre Europa, SUA și Rusia. Doar că la finalul articolului se menționează că, inițial, a fost transmis că președintele american urma să aibă o întâlnire cu omologul său rus la București, capitala României, greșeală corectată însă cu adevărata locație - capitala Ungariei, Budapesta.

Articolul punctează momentul în care Europa realizează că nu mai poate conta pe Statele Unite ale Americii pentru propria securitate, după ce administrația Trump a lucrat, „pe ascuns”, la un plan de pace favorabil Rusiei. Planul, prezentat drept „realist”, ar fi recompensat agresiunea Moscovei și ar fi împins Ucraina spre capitulare, provocând panică în capitalele europene și zguduind încrederea în alianța transatlantică.

De asemenea, în editorial este prezentată reacția liderilor europeni, caracterizată ca fiind rapidă: au respins prevederile care afectau securitatea Europei și au încercat să limiteze daunele politice.

Dar concluzia este sumbră: Europa trebuie să se pregătească să își gestioneze singură apărarea în fața expansionismului rus. În timp ce Trump oscilează între concesii și ambiguitate față de Vladimir Putin, „Bătrânul continent” înțelege că dependența strategică de Washington nu mai e sustenabilă.

