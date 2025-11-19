SUA și Rusia lucrează la un plan pentru încheierea războiului din Ucraina, pe modelul Fâșiei Gaza - surse Axios

Administrația Trump ar lucra, în consultare cu Rusia, la un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit surselor Axios, care citează oficiali americani și ruși.

Plan inspirat de modelul din Fâșia Gaza

Planul american, format din 28 de puncte și inspirat de abordarea lui Trump pentru acordul din Fâșia Gaza, îl face optimist pe un oficial rus, însă rămâne neclar cum vor reacționa Ucraina și aliații săi europeni.

Cele 28 de puncte se încadrează, potrivit surselor, în patru mari categorii: pace în Ucraina, garanții de securitate, securitate în Europa și viitoarele relații dintre SUA, Rusia și Ucraina. Rămâne încă neclar modul în care planul tratează probleme sensibile, precum controlul teritorial din estul Ucrainei, unde forțele ruse avansează lent și dețin mult mai puțin teritoriu decât solicită Kremlinul.

Discuții și întâlniri SUA-Rusia

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, ar conduce redactarea planului și ar fi discutat intens cu trimisul rus Kirill Dmitriev, potrivit unui oficial american.

Dmitriev, care conduce fondul suveran de investiții al Rusiei și are un rol activ în diplomația legată de Ucraina, a petrecut trei zile la Miami, între 24 și 26 octombrie, discutând cu Witkoff și echipa acestuia. El și-a exprimat optimismul față de succesul planului, spunând că „de data aceasta poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”, spre deosebire de eforturile anterioare.

Witkoff trebuia să se întâlnească miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Turcia, însă călătoria a fost amânată, potrivit oficialilor americani și ucraineni. Totuși, Witkoff a discutat planul cu Rustem Umerov, consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, într-o întâlnire recentă la Miami. „Știm că americanii lucrează la ceva”, a declarat un oficial ucrainean.

„Președintele consideră că este momentul să se oprească vărsarea de sânge și să se ajungă la un acord. Trump crede că există șansa de a pune capăt acestui război fără sens, dacă se arată flexibilitate”, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru Axios.

Citește și: Trump, către o jurnalistă: Liniște, liniște, purcelușo! / video viral

Poziția Rusiei în elaborarea planului

Dmitriev a punctat că scopul principal este să se plece de la principiile convenite de Trump și Putin în Alaska, în august, și să se elaboreze o propunere care să abordeze conflictul din Ucraina, să restabilească relațiile dintre SUA și Rusia și să țină cont de preocupările de securitate ale Moscovei. „Este un cadru mult mai larg, care întreabă: ‘Cum putem aduce, în sfârșit, securitate durabilă Europei, nu doar Ucrainei?’”, a explicat el.

Obiectivul este să se finalizeze un document scris înainte de următoarea întâlnire Trump-Putin, în timp ce planurile pentru un summit la Budapesta rămân în așteptare. Mai mult, Dmitriev a afirmat că acest efort nu are legătură cu inițiativa condusă de Marea Britanie pentru un plan de pace în stilul Fâșiei Gaza, pe care îl consideră inutil, deoarece nu ține cont de poziția Rusiei.

Rusia susține că avantajele planului actual sunt explicate Ucrainei și europenilor și că „se desfășoară pe fundalul succeselor militare suplimentare ale Rusiei”, ceea ce crește, potrivit lor, influența Moscovei.

Ucraina și oficialii europeni, informați despre noul plan

Un oficial american a confirmat că Washingtonul a început să informeze atât oficialii europeni, cât și pe cei ucraineni despre noul plan, existând șanse reale de a le obține sprijinul.

Oficialii americani susțin că planul va fi adaptat în funcție de reacția părților implicate: „Momentul este potrivit pentru acest plan. Dar ambele părți trebuie să fie practice și realiste”, a precizat oficialul.

Citește și: Donald Tusk spune că doi ucraineni puși de ruși au avariat calea ferată din Polonia