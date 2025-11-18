Donald Tusk spune că doi ucraineni puși de ruși au avariat calea ferată din Polonia

Circulația trenurilor pe ruta aglomerată a fost oprită duminică dimineață după ce un mecanic de locomotivă Intercity de mare viteză a observat avarii la linie, avertizând trenurile din apropiere, scrie Politico.

„Rezultatul ar fi putut fi un dezastru grav cu victime”, le-a spus Tusk parlamentarilor.

Autorii sunt doi cetățeni ucraineni „care operează și cooperează cu serviciile rusești de o perioadă lungă de timp”, a spus liderul polonez. Aceștia părăsiseră țara lor spre Belarus, de unde au ajuns în Polonia cu puțin timp înainte de a efectua atacul asupra liniei feroviare. Amândoi s-au întors în Belarus înainte ca serviciile poloneze să-i identifice.

Tusk a spus că unul dintre suspecți avea antecedente de implicare în acte de sabotaj în Ucraina. Celălalt, a adăugat el, era rezident al regiunii Donbas, estul Ucrainei.

„Serviciile de securitate și procurorii polonezi dețin toate datele personale ale acestor persoane, precum și imagini înregistrate cu acestea”, a declarat Tusk, adăugând că Polonia va solicita autorităților belaruse și ruse să-i predea pe suspecți pentru a fi judecați.

Ruta feroviară Varșovia-Lublin care a fost atacată este una dintre cele mai aglomerate din țară, legând capitala de cel mai mare oraș din estul Poloniei și mai departe spre Ucraina.

Tusk a descris cele două tentative de sabotare a liniei.

„Prima a implicat plasarea unei cleme de oțel pe șine, probabil cu intenția de a deraia un tren. Incidentul trebuia să fie înregistrat de un telefon mobil cu o baterie externă care fusese instalată lângă șine. Această tentativă s-a dovedit complet nereușită.

„[În] cel de-al doilea incident... un explozibil C-4 de calitate militară a fost detonat folosind un dispozitiv de inițiere conectat printr-un cablu electric de 300 de metri”, a mai zis premierul.

Tusk a mai spus că guvernul va introduce un grad mai ridicat de alertă de securitate, cunoscut sub numele de „Charlie”, pe anumite linii feroviare. O alertă de securitate mai scăzută, „Bravo”, rămâne în vigoare pentru restul țării.