Șine de cale ferată aruncate în aer în Polonia. Premierul Tusk acuză un sabotaj „fără precedent”

O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varșovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj „fără precedent”, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters și dpa.

„Explozia unui dispozitiv exploziv a distrus linia de cale ferată”, a scris Tusk pe platforma X.

„Serviciile de urgență și biroul procurorului lucrează la fața locului. Pe aceeași rută, mai aproape de Lublin (est), au fost identificate de asemenea pagube”, a menționat premierul în mesaj.

Trafic suspendat din cauza șinelor distruse

Duminică dimineața, poliția locală a indicat că un mecanic de locomotivă a raportat distrugeri pe linia respectivă de cale ferată, aflată în centrul Poloniei.

CONFIRMED sabotage on Poland's strategic Warsaw-Lublin-Ukraine railway line. An explosive device destroyed approximately one meter of rail. Local residents reported hearing an explosion around 10 PM the previous evening. A second damage site was discovered further along the same… pic.twitter.com/VfKOieaBlu — Lukasz Olejnik (@lukOlejnik) November 17, 2025

Centrul de control al traficului feroviar a suspendat temporar circulația pe respectiva secțiune. Niciun pasager sau membru al personalului feroviar nu a fost rănit, a precizat agenția poloneză de presă PAP.

Varșovia a mai atenționat de-a lungul timpului că rolul său de hub pentru ajutorul destinat Ucrainei în războiul cu Rusia face din Polonia o țintă pentru acte de sabotaj. Moscova a negat în repetate rânduri astfel de acțiuni, potrivit Agerpres.

