Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta/ Reacția lui Orban. Zelenski a ajuns în SUA

Trump, mai rezervat privind rachetele Tomahawk, după discuția cu Putin

UPDATE: Donald Trump a părut, de asemenea, mai rezervat în privința posibilității de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

„Avem nevoie de Tomahawk și pentru Statele Unite ale Americii - avem multe, dar avem nevoie de ele”, a spus el joi seară.

„Nu ne putem epuiza stocurile pentru țara noastră… Nu știu ce putem face în privința asta”, a mai adăugat Trump.

Donald Trump, detalii despre întâlnirea de la Budapesta cu Putin

UPDATE: Președintele american a spus, în urmă cu puțin timp, la Casa Albă, că întâlnirea cu Vladimir Putin din capitala Ungariei va fi organizată în următoarele două săptămâni.

Miniștrii de Externe ai ambelor părți, Marco Rubio și Serghei Lavrov, urmează să stabilească detaliile întâlnirii chiar înainte de summitul de la Budapesta, a adăugat el.

De asemenea, Trump a spus că îl va informa pe Volodimir Zelenski despre convorbirea sa cu Putin în cadrul întâlnirii lor de mâine, potrivit SkyNews. El a ținut să amintească faptul că între Putin și Zelenski „există o relație teribilă”: „Avem o problemă, ei doi nu se înțeleg prea bine”, a mai spus președintele american, argumentând că acest lucru necesită întâlniri separate.

Trump a recunoscut, încă o dată, că a crezut că, datorită „relației sale cu președintele Putin”, războiul declanșat de Rusia în Ucraina putea fi mai ușor de gestionat.

Zelenski a ajuns în SUA. Reacție la discuția Trump - Putin

UPDATE: Și președintele ucrainean a reacționat în urma celei mai recente discuții între SUA și Rusia. Zelenski a ajuns, cu puțin timp în urmă, la Washington, în vederea pregătirii întâlnirii cu Donald Trump, de vineri. Informația a fost confirmată chiar de liderul de la Kiev.

„Mâine este programată o întâlnire cu președintele Trump, iar noi sperăm că impulsul de combatere a terorii și războiului, care a funcționat în Orientul Mijlociu, va ajuta la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist. Limbajul forței și al dreptății va funcționa cu siguranță și față de Rusia. Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul doar la auzul cuvântului Tomahawk.

Pacea și garantarea sigură a securității nu trebuie să aibă alternative, iar protejarea cât mai rapidă a vieților împotriva atacurilor și asalturilor rusești este esențială. Mulțumesc tuturor celor care ajută!”, a scris Zelenski, pe contul său de Telegram.

„Astăzi am avut întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare, producători de armament puternic care ne poate consolida cu adevărat apărarea. În special, vom discuta despre livrări suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană. De asemenea, am avut astăzi întâlniri cu reprezentanți ai companiilor americane din domeniul energetic. În contextul în care Rusia mizează pe teroarea asupra sectorului nostru energetic și lovește zilnic, lucrăm pentru reziliența Ucrainei”, a mai adăugat el.

Viktor Orban, discuție cu Donald Trump. Pregătește întâlnirea din Budapesta

UPDATE: Premierul maghiar Viktor Orban a discutat telefonic, joi seară, cu președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut de liderul de la Budapesta pe rețelele de socializare, după informațiile transmise de părțile americană și rusă, în această seară, în urma convorbirii telefonice de două ore între Trump și Putin.

Orban a adăugat că „pregătirile pentru summitul de pace SUA-Rusia sunt în curs”.

„Ungaria este insula PĂCII!”, a încheiat Orban, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Reacția Rusiei după discuția Trump - Putin

UPDATE: Rusia a reacționat după convorbirea de două ore dintre președintele american și președintele rus. Kremlinul susține că Putin l-a avertizat pe Trump că furnizarea rachetelor de croazieră Tomahawk către Ucraina ar putea determina schimbări în procesul de pace și ar dăuna, de asemenea, relației dintre SUA și Rusia.

Putin i-a mai transmis lui Trump că forțele ruse dețin în prezent „inițiativa strategică deplină” pe întregul front din Ucraina, a declarat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, citat de SkyNews.

Ușakov a precizat că un nou summit planificat între cei doi președinți va fi precedat, în următoarele zile, de o convorbire telefonică între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

El a mai spus că apelul a avut loc la inițiativa Rusiei, în timp ce locația noii întâlniri - Budapesta - a fost propusă de Trump, idee cu care Putin a fost imediat de acord, potrivit BBC.

Orban salută întâlnirea dintre Trump și Putin la Budapesta

Premierul maghiar Viktor Orban a reacționat, pe rețelele de socializare, la informațiile transmise de cele două părți privind o viitoare întâlnire în capitala Ungariei, Budapesta.

„Întâlnirea planificată dintre președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a scris Viktor Orban pe rețeaua X.

Orban este unul dintre puținii lideri europeni care a continuat să întrețină relații active cu Federația Rusă, după declanșarea conflictului din Ucraina, în 2022. Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși Uniunea Europeană lucrează la eliminarea completă a dependenței de importurile rusești în următorii ani.

Donald Trump, noi detalii despre discuția cu Putin

UPDATE: Trump a revenit cu detaliile convorbirii de joi seară cu Putin. Cei doi au discutat nu mai puțin de două ore, potrivit SkyNews. Președintele american a transmis, pe Truth Social, că discuția „a fost una foarte productivă”.

Președintele american a spus că Putin „ne-a felicitat pe mine și SUA pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, după cum a spus, a fost visat de secole. Cred cu adevărat că succesul din Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”.

Mai mult, liderul de la Kremlin „i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa în problemele copiilor. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am discutat mult despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după încheierea războiului cu Ucraina”, potrivit lui Trump.

Președintele american a adăugat că, la finalul convorbirii, a convenit cu Putin ca săptămâna viitoare să aibă loc o întâlnire „a consilierilor noștri de rang înalt”.

Trump: O nouă întâlnire cu Putin la Budapesta

„Primele întâlniri ale Statelor Unite vor fi conduse de Secretarul de Stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane care urmează a fi desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Apoi, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc convenit, la Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război neglorios dintre Rusia și Ucraina. Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine în Cabinetul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că astăzi s-au făcut progrese importante în urma acestei convorbiri telefonice”, a conchis Trump.

Ultima întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc pe 15 august, la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. Întâlnirea nu s-a soldat cu un acord concret; dimpotrivă, după discuții, Putin și-a intensificat atacurile în Ucraina, deși summitul s-a încheiat cu o promisiune a unei viitoare întâlniri directe între Putin și Zelenski, la care ar putea participa și Trump. Evoluția conflictului din Ucraina l-a nemulțumit pe liderul american, determinându-l să se repoziționeze în conflict și să acorde sprijin suplimentar Ucrainei.

„Vorbesc cu președintele Putin acum” - Trump

UPDATE: Președintele american Donald Trump a confirmat, printr-o postare pe rețeaua sa de socializare, că are o discuție telefonică „lungă” cu liderul rus Vladimir Putin.

„Vorbesc cu președintele Putin acum”, a transmis joi seară, Donald Trump, pe contul său de Truth Social.

„Conversația e în desfășurare, e una lungă. O să transmit conținutul, așa cum va face și președintele Putin, la încheierea discuției. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!”, a mai adăugat președintele american.