Stiri

Întâlnirea de la Mar-a-Lago s-a încheiat. Primele concluzii ale americanilor și ucrainenilor după discuție
Data publicării: 22:30 30 Noi 2025

Întâlnirea de la Mar-a-Lago s-a încheiat. Primele concluzii ale americanilor și ucrainenilor după discuție
Autor: Iulia Horovei

discutii pace sua ucriana la mar-a-lago, florida, sua Delegațiile americană și ucraineană, înaintea discuțiilor de pace de la Mar-a-Lago, Florida, SUA, noiembrie 2025. Sursa foto: Rustem Umerov, rețeaua X
 

Întâlnirea americano-ucraineană de la Mar-a-Lago s-a încheiat, iar primele concluzii au început deja să apară.

Au apărut primele concluzii după reuniunea de duminică seară de la Mar-a-Lago, Florida, unde delegațiile americană și ucraineană s-au întâlnit pentru a discuta noile propuneri legate de încheierea conflictului din Ucraina, în cadrul procesului mai larg de negocieri aflate în curs.

Marco Rubio: S-au făcut progrese, dar mai este de lucru

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat că reuniunea dintre oficialii americani și cei ucraineni a fost „o sesiune foarte productivă și utilă, în care s-au făcut progrese suplimentare”, însă a subliniat că mai este de lucru, potrivit CNN.

„Rămânem realiști cu privire la cât de dificil este acest proces, dar pe măsură ce am avansat, cred că există o viziune comună că nu este vorba doar de a pune capăt războiului - ceea ce este foarte important - ci și de a asigura viitorul Ucrainei, un viitor pe care sperăm să îl vedem mai prosper ca oricând”, a spus Rubio în scurtele remarci făcute după întâlnirea care a durat câteva ore în Florida.

Diplomatul american a precizat că echipele lucrează nu doar la termenii care ar opri luptele dintre Ucraina și Rusia, ci și la „termenii care vor crea premisele prosperității pe termen lung a Ucrainei”.

El a menționat că cele două părți au început să pună bazele acestor aspecte săptămâna trecută, la Geneva, și le-au continuat prin discuții pe parcursul săptămânii: „Am construit mai departe pe aceste progrese și astăzi, însă mai este nevoie de lucru”, a spus Rubio.

Rubio: Rusia trebuie să facă „parte din ecuație” după ultima rundă de discuții

El a mai subliniat că Rusia va avea un rol central în orice acord pentru încheierea războiului din Ucraina, prezentând discuțiile de pace drept fragile după întâlnirea de duminică.

„Există multe elemente în mișcare, iar, desigur, mai există o altă parte implicată, care va trebui să facă parte din ecuație”, a spus Rubio.

Secretarul de stat a afirmat că eforturile diplomatice ale administrației se vor intensifica în această săptămână, Witkoff urmând să călătorească la Moscova pentru noi discuții. El a mai spus că oficialii americani „au fost în contact, în diferite niveluri, cu partea rusă, dar avem și o înțelegere destul de clară asupra pozițiilor lor”.

Nici Rubio, nici oficialul ucrainean Rustem Umerov nu au răspuns la întrebări din partea presei după întâlnire.

Concluziile Ucrainei după întâlnirea de la Mar-a-Lago

La rândul său, șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că întâlnirea din Florida cu oficialii americani a fost „productivă și de succes”.

„Obiectivul nostru este o Ucraină prosperă și puternică. Am discutat toate aspectele importante pentru Ucraina. Iar SUA ne-au oferit un sprijin substanțial”, a declarat Umerov jurnaliștilor.

El a mai spus că reuniunea a continuat progresul obținut în cadrul discuțiilor precedente dintre SUA și Ucraina de la Geneva.

Citește și: Trump, summit cu Putin la București! Confuzia deja celebră cu Budapesta, în The Guardian

sua
ucraina
pace
rusia
mar-a-lago
