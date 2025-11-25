€ 5.0890
DCNews Stiri Trump, „nerăbdător” pentru întâlnirea cu Zelenski și Putin. Planul de 28 de puncte a fost „ajustat”
Data publicării: 22:22 25 Noi 2025

Trump, „nerăbdător” pentru întâlnirea cu Zelenski și Putin. Planul de 28 de puncte a fost „ajustat”
Autor: Iulia Horovei

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (mijloc) și președintele rus Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Președintele american Donald Trump a anunțat, marți seară, noi mișcări în tentativa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, spunând că este pregătit să se întâlnească „în curând” cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump a transmis că „așteaptă cu nerăbdare” să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin „curând”.

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Zelenski și cu președintele Putin în curând, dar doar atunci când acordul pentru încheierea acestui război va fi definitiv sau în fazele sale finale”, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Citește și: Ucraina a acceptat acordul de pace cu Rusia, anunță un oficial american

Planul de pace, „ajustat”. Ce mutări a pregătit Trump

El a precizat că emisarul american Steve Witkoff va călători la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu partea ucraineană. De asemenea, președintele american a confirmat că planul de pace cu 28 de puncte a fost „ajustat”.

Citește și: Planul de pace european în 24 de puncte: Ce presupune contraoferta pentru Ucraina

„În ultima săptămână, echipa mea a făcut progrese extraordinare în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina (un război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte!). Luna trecută au murit 25.000 de soldați. Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost ajustat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, iar acum mai există doar câteva puncte de dezacord.

În speranța de a finaliza acest plan de pace, i-am cerut emisarului meu special, Steve Witkoff, să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova, iar în același timp secretarul armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu partea ucraineană. Voi fi informat cu privire la toate progresele realizate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul războiului Pete Hegseth și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni foarte importante și să sperăm cu toții că pacea poate fi realizată cât mai curând posibil!”, a mai spus el.

