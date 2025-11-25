€ 5.0890
DCNews Stiri Ucraina a acceptat acordul de pace cu Rusia, anunță un oficial american
Data actualizării: 18:41 25 Noi 2025 | Data publicării: 18:18 25 Noi 2025

Ucraina a acceptat acordul de pace cu Rusia, anunță un oficial american
Autor: Roxana Neagu

zelenski trump acord pace rusia ucraina Foto: Agerpres/ Zelenski - Trump. Ucraina ar fi acceptat acordul de pace
 

Informații de ultimă oră despre acordul de pace Rusia - Ucraina, transmise de un oficial american implicat în procesul pentru încheierea războiului din Ucraina.

”Ucrainenii au acceptat acordul de pace. Mai sunt câteva detalii minore de rezolvat, dar au acceptat acordul de pace” a anunțat secretarul armatei americane, Dan Driscoll, aflat la Abu Dhabi pentru a discuta cu oficialii ruşi propunerea administraţiei Trump. 

Declarația SUA este însă mult mai optimistă decât mesajul oficial al ucrainenilor.

Zelenski, din nou, în SUA în procesul pentru pace cu Rusia

Într-o postare pe X, secretarul pentru securitate naţională al Ucrainei, Rustem Umerov, a scris că delegaţiile ”au ajuns la o înţelegere comună cu privire la termenii esenţiali ai acordului discutat la Geneva”.

”Acum contăm pe sprijinul partenerilor noştri europeni în paşii următori”, a scris Umerov. El a adăugat că Ucraina aşteaptă cu interes organizarea unei vizite a lui Volodimir Zelenski în SUA pentru a ”finaliza paşii finali şi a încheia un acord cu preşedintele (Donald) Trump”, conform news.ro. 

Drumul spre pace. Zelenski: Încă este mult de lucru

Într-o postare pe X, marţi dimineaţă, președintele ucrainean a transmis: ”În urma întâlnirilor de la Geneva, vedem multe perspective care pot face ca drumul spre pace să devină realitate. Există rezultate solide, dar mai este încă mult de lucru”. 

Locotenent-colonelul Jeff Tolbert, purtător de cuvânt al lui Driscoll, a declarat, între timp, că discuţiile dintre delegaţiile americană şi rusă de la Abu Dhabi decurg bine. ”Rămânem optimişti”, a transmis oficialul. ”Secretarul Driscoll este în strânsă legătură cu Casa Albă şi cu agenţiile interinstituţionale americane pe măsură ce aceste discuţii avansează”, a adăugat Tolbert, conform sursei citate.

Comentarii

