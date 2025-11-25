€ 5.0890
DCNews Stiri Europa va juca un rol important în discuțiile privind securitatea post-război, susține Peskov
Data actualizării: 17:14 25 Noi 2025 | Data publicării: 16:08 25 Noi 2025

Europa va juca un rol important în discuțiile privind securitatea post-război, susține Peskov
Autor: Elena Aurel

peskov-despre-georgescu_61157300 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Agerpres
 

Participarea europeană va fi necesară ''într-o anumit stadiu'' în timpul discuţiilor despre arhitectura de securitate pentru Europa, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informează DPA, citată de Agerpres. 

Discuţiile cu privire la un sistem de securitate în Europa după încheierea războiului din Ucraina ar fi practic imposibile fără participarea europenilor, a spus Peskov, citat de agenţia de presă rusă TASS.

Cu privire la negocierile asupra planului american pentru încheierea războiului din Ucraina, reprezentantul preşedinţiei ruse a repetat poziţia Moscovei conform căreia Rusia îşi urmăreşte atingerea obiectivelor prin mijloace diplomatice, a afirmat el. Dmitri Peskov a adăugat că planul american iniţial în 28 puncte poate constitui o bază pentru discuţii, dar Rusia a înţeles că acest plan a suferit modificări.

Potrivit unor media americane şi britanice, citate de AFP, luni au avut loc reuniuni între americani şi ruşi privind Ucraina şi ele ar urma să continue marţi la Abu Dhabi. Însă Peskov nici nu a confirmat, nici nu a infirmat desfăşurarea acestor reuniuni. Nu am nimic să vă spun. Urmărim informaţiile din media, a declarat el pentru presa rusă de stat.

VEZI ȘI: Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump

Planul inițial a creat tensiuni

Reprezentanţii SUA şi ai Ucrainei au revizuit duminică, la Geneva, planul în 28 de puncte elaborat recent de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina. Americanii şi ucrainenii au convenit să lucreze intens în continuare în următoarele zile, în coordonare cu partenerii lor europeni.

Luni, consilierul prezidenţial rus pentru politică externă Iuri Uşakov a calificat drept neconstructive noile propuneri.

Conform presei americane, săptămâna trecută SUA au înaintat un plan ce prevedea în forma sa iniţială ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi să-şi reducă forţele armate. În plus, Ucrainei i s-ar fi cerut să renunţe la obiectivul aderării la NATO şi să-şi limiteze mărimea armatei sale la 600.000 de militari.

În schimb, conform planului american iniţial, Rusia urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson şi ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate de la SUA şi să adere la Uniunea Europeană, în timp ce teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate. 

VEZI ȘI: Lavrov încearcă să zădărnicească negocierile dintre Trump și Zelenski. Avertisment pentru SUA

