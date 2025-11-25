€ 5.0890
Donald Trump speră la un rezultat pozitiv în negocierile privind Ucraina
Data publicării: 10:56 25 Noi 2025

Donald Trump speră la un rezultat pozitiv în negocierile privind Ucraina
Autor: Elena Aurel

Preşedintele american Donald Trump.
 

Donald Trump rămâne optimist că discuțiile pentru pacea din Ucraina vor avea succes.

Preşedintele american Donald Trump rămâne optimist că discuţiile privind obţinerea păcii în Ucraina vor conduce la un rezultat, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează marţi dpa, citată de Agerpres. 

La sfârşitul săptămânii trecute au avut loc discuţii foarte productive între echipa de securitate naţională a preşedintelui Trump şi delegaţia ucraineană, a afirmat Karoline Leavitt. Ea a spus că există în acest moment doar câteva puncte asupra cărora nu există încă un acord.

Leavitt a subliniat, de asemenea, că preşedintele american este frustrat de faptul că războiul din Ucraina continuă.

Trump a pus capăt finanţării americane pentru război, dar Statele Unite încă livrează sau vând cantităţi mari de arme.

"Nu putem face asta la nesfârşit, iar preşedintele vrea ca acest război să se încheie", a mai spus Leavitt.

Macron, nemulțumit de planul de pace al SUA. Ce linii roșii a trasat președintele Franței

Ucraina și aliații europeni resping planul american

Planul de pace în 28 de puncte prezentat de Trump, criticat de mulţi ca fiind o "listă de dorinţe" a Moscovei, a fost considerat complet inacceptabil pentru Ucraina şi aliaţii săi europeni.

Conform planului american, Ucraina ar trebui să accepte pierderi teritoriale semnificative şi o limitare a numărului său de trupe, în timp ce NATO ar trebui să renunţe la ideea aderării Ucrainei şi a altor noi membri, iar SUA ar beneficia semnificativ de activele ruseşti îngheţate în UE.

Cancelarul german Friedrich Merz a redus speranţele în legătură cu progrese rapide după negocierile iniţiale dintre SUA, Ucraina şi principalele state europene.

"Nu va fi pace în Ucraina peste noapte", a declarat liderul german după un summit special al UE privind războiul din Ucraina, desfăşurat în capitala Angolei, Luanda.

Telefon surpriză! Discuție pe speaker cu Zelenski: Witkoff și Kushner au abordat planul de pace după o cină cu trimisul lui Putin

donald trump
casa alba
razboi ucraina
plan de pace ucraina
