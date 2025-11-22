€ 5.0891
Trump își trimite doi oameni de încredere pentru a discuta cu oficialii ucraineni despre planul de pace
Data publicării: 20:21 22 Noi 2025

Trump își trimite doi oameni de încredere pentru a discuta cu oficialii ucraineni despre planul de pace
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Donald Trump - Foto: Agerpres / Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist
 

Marco Rubio şi Steve Witkoff se vor afla duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace al președintelui american Donald Trump cu oficiali ucraineni.

Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, sunt aşteptaţi să sosească duminică la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP și Agerpres.

Oficialul a afirmat, de asemenea, că secretarul american al armatei, Daniel Driscoll, care s-a întâlnit joi la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a sosit deja sâmbătă în oraşul elveţian.

"Vom avea o pre-reuniune informală în această seară (sâmbătă) la cină" între americani şi ucraineni, a precizat el.

Oficiali europeni sunt aşteptaţi, de asemenea, duminică în Elveţia pentru a discuta acest plan, însă nu au fost oferite încă detalii cu privire la formatul discuţiilor.

Planul în 28 de puncte al Washingtonului este privit însă cu mare îngrijorare la Kiev, deoarece reiterează mai multe cerinţe cheie ale Rusiei: Ucraina să cedeze teritorii, inclusiv să se retragă din părţi din estul ţării pe care Rusia nu le-a cucerit, să îşi reducă dimensiunea armatei sale şi renunţe la ideea aderării la NATO.

Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
ucraina
rusia
plan de pace
marco rubio
Steve Witkoff
Comentarii

